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В Кабмине хотят сделать прописку по уведомительному принципу

Новости » Общество     06.02.2020 - 18:19
В Кабмине хотят сделать прописку по уведомительному принципу
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Идея еще будет нарабатываться Дубилетом и его коллегами

Действующая система регистрации места жительства не отвечает современным реалиям и должна быть изменена. Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью "Громадському".

Как отметил Дубилет, данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины" показали, что в Киеве проживает 3,7 млн человек, при том что прописано менее 3 млн. Подобная ситуация наблюдается и других крупных городах Украины.

"Вообще-то, прописку надо сделать по декларативному принципу. Имеется в виду, упростить - сообщаешь адрес регистрации. Будем еще нарабатывать с коллегами", - сказал он.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что идея предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора по паспорту пока не своевременна.

Как сообщало РБК-Украина, данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины" говорят о том, что в Киеве проживает 3,7 млн человек, что составляет 10% от общего населения Украины. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.

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