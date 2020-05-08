Украина начала открывать границы: что сейчас происходит на КПП (видео)

Украина начала открывать пограничные пункты пропуска несмотря на карантин из-за коронавируса. Одним из таких стал КПП Рава-Русская во Львовской области на границе с Польшей. Пункт не работал с 7 апреля, но через месяц его снова открыли. Что там сейчас происходит - читайте в материале Styler.

Несмотря на доступность пункта пропуска с 8 мая, желающих попасть туда немного, граница относительно пустая. В очереди чуть больше десяти грузовых авто, - говорится в сюжете ТСН.

К примеру, на еще одном КПП с Польшей - Краковце - в очереди стоит около 200 фур. Пограничники говорят, что активного движения в Рава-Русской нет - немного грузовых авто, а пассажирских крайне мало. По состоянию на утро пятницы в Украину въехало только два легковых автомобиля, выехало только одно авто.

Сейчас выехать в соседнюю страну могут только те, у кого есть "карта поляка", официальная работа там, дипломаты, и собственно, перевозчики грузов.

Во Львовской области всего шесть пунктов пропуска, четыре из них закрыли на карантин еще в марте, Рава-Русскую - в начале апреля. Оставался работающим только Краковец, который не справлялся из-за огромного количество грузовых авто.

В Украине открыли еще один пункт пропуска (видео: YouTube/ТСН)

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