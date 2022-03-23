Украина готовится к переходу на летнее время: куда, когда и зачем крутить стрелки

Когда и куда переведут время

Так, постановление правительства от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", согласовывает перевод времени дважды в год:

на летнее время - в последнее воскресенье марта, в 03: 00 в час вперед,

на зимнее время - в последнее воскресенье октября в 04:00 на час назад.

В этом году на летнее время часы надо будет перевести 27 марта в 03:00, то есть в ночь с субботы на воскресенье.

К зимнему времени мы вернемся 30-го октября.

Отметим, что вручную надо будет переводить механические часы и устаревшие электронные устройства. Современные же гаджеты делают это автоматически.

Может ли перевод часов сказаться на здоровье

Врачи говорят, что такие переходы не лучшим образом могут влиять на людей. Определенное время организму придется перестраивать собственные биологические часы. Это может приводить к сонливости, утомляемости из-за нарушения режима дня и графика отхода ко сну и пробуждения.

Эксперты советуют не перегружать себя, и стараться отдыхать, если есть такая возможность.

Зачем мы переходим на летнее и зимнее время

Такая практика впервые была введена британцами ради экономии электроэнергии. В Украине начали переводить часы в 1981 году, а в 1996 был принят соответствующий законопроект.

Сейчас многие страны уже отказались от такой практики, ведь экономия почти свелась к нулю из-за изменения развития и распределения энергоресурсов.

Считается, что адаптированным временем для жителей Украины является постоянное зимнее время.

Перевод часов хотели отменить, но закон не приняли

Последняя попытка в Украине была предпринята в марте 2021-го, но во втором чтении Верховная рада законопроект не поддержала.