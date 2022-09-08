ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как ухудшалось здоровье Елизаветы II после потери "ее опоры" - смерти любимого мужа

Новина українською →
Четверг 08 сентября 2022 18:42
Как ухудшалось здоровье Елизаветы II после потери "ее опоры" - смерти любимого мужа Фото: Елизавета II, королева Великобритании (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

К Елизавете II в Балморал прибыли члены британской королевской семьи после тревожных заявлений врачей, обеспокоенных состоянием 96-летней венценосной пациентки после осмотра. За последний год здоровье монарха стало ухудшаться после смерти ее мужа принца Филиппа, и она чаще пропускала публичные рауты и важные мероприятия.

Об этом передает The Daily Mail.

Известная своим крепким телосложением и беззаботным подходом к нечастым заболеваниям, Елизавета II сейчас находится под наблюдением медиков.

Потеря супруга, герцога Эдинбургского, который скончался 9 апреля 2021 года, заметно отразилась на здоровье королевы. При этом стоит обратить внимание, что 96-летняя Елизавета II является самым долгоживущим и дольше всех правящим монархом в истории Британии.

Как ухудшалось здоровье Елизаветы II после потери &quot;ее опоры&quot; - смерти любимого мужа

Королева Великобритании Елизавета II села на престол в 1953 году (фото: Getty Images)

У королевы проявились проблемы с мобильностью, и она была очень скованна в движениях с прошлого октября. Из-за таких проблем ей пришлось отказаться от участия в ключевых мероприятиях, в том числе от многих празднований Платинового юбилея - на нем Елизавета II присутствовала виртуально или отправляла вместо себя высокопоставленных членов монаршей семьи.

Она также провела одну ночь в больнице короля Эдуарда VII из-за загадочной болезни прошлой осенью в октябре.

Из-за участившихся эпизодических проблем с передвижением Елизавета II уже почти год использует трость. Так, в октябре 2021-го, через 6 месяцев после смерти мужа, она использовала палочку на службе в Вестминстерском аббатстве, Это сало первым разом, когда королева была с тростью на крупном публичном мероприятии.

Тогда же в октябре 2021-го по рекомендации врачей монарх была вынуждена отменить визит в Северную Ирландию. Медики опасались негативных последствий для ее здоровья из-за напряженного рабочего графика.

Как ухудшалось здоровье Елизаветы II после потери &quot;ее опоры&quot; - смерти любимого мужа

Королева Елизавета II (фото: Getty Images)

В прошлом ноябре беспокойство о здоровье королевы усилилось, когда она отказалась от участия в саммите COP26 в Глазго по изменению климата 1 ноября и Фестивале памяти 12 ноября. Букингемский дворец заявил тогда, что монарху посоветовали продолжать отдыхать и не совершать никаких официальных визитов.

Кроме того, Елизавета II собиралась посетить воскресную службу памяти в Кенотафе 13 ноября, но пропустила ее из-за растяжения спины.

20 февраля 2022 года были опасения за ее здоровье из-за положительно результата теста на коронавирус. Королева, которая тогда была трехкратно вакцинирована, страдала от легких симптомов простуды, но сказала, что вирус оставил ее "очень усталой и истощенной".

Елизавета II продолжала выполнять легкие обязанности во время самоизоляции в Виндзоре, но отменила некоторые виртуальные аудиенции.

Как ухудшалось здоровье Елизаветы II после потери &quot;ее опоры&quot; - смерти любимого мужа

Елизавета II по совету врачей отказалась от ряда публичных мероприятий и поездок (фото: Getty Images)

В марте этого года Елизавета II отказалась от службы в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, а также не присутствовала на службе в Великий четверг 14 апреля.

При этом королева решила почтить память умершего герцога Эдинбургского на поминальной службе 29 марта, медленно и осторожно передвигаясь с помощью трости и держась за локоть герцога Йоркского для поддержки.

Как ухудшалось здоровье Елизаветы II после потери &quot;ее опоры&quot; - смерти любимого мужа

Смерть мужа принца Филиппа значительно подкосила здоровье Елизаветы II (фото: Getty Images)

20 мая она впервые за почти 60 лет пропустила государственное открытие парламента, и Букингемский дворец объяснил ее отсутствие "эпизодическими проблемами с передвижением".

Принц Уэльский и герцог Кембриджский открыли парламент от ее имени в качестве государственных советников, а принц Чарльз впервые в истории зачитал речь королевы.

3 июня, при торжествах, посвященных ее Платиновому юбилею, королева отказалась от празднования в соборе Святого Павла. Это произошло из-за "дискомфорта" во время празднования накануне.

8 августа традиционная встреча Елизаветы II в замке Балморал в Шотландии с почетным караулом прошла в частном порядке. По словам источника издания, мероприятие было адаптировано для комфорта монарха.

В настоящее время Елизавета II находится под медицинским наблюдением в шотландском замке Балморал из-за беспокойства врачей состоянием ее здоровья. К монарху съезжаются близкие родственники, члены королевской семьи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елизавета II
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь