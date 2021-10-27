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Елизавета II отказалась от важного саммита вскоре после ночи в больнице: что происходит

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Великобритания, Среда 27 октября 2021 11:26
Елизавета II отказалась от важного саммита вскоре после ночи в больнице: что происходит Фото: Елизавета II (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Королева Великобритании Елизавета II вынуждена была отказаться от участия в важном саммите COP26 в Глазго, посвященному изменениям климата. Незадолго до этого Ее Величество провела ночь в больнице для обследования, после чего врачи посоветовали ей "отдохнуть".

Об этом сообщает ВВС.

Так, в Букингемском дворце заявили, что 95-летняя королева приняла решение не участвовать в саммите "с сожалением".

При этом Елизавета II запишет видеообращение к другим участникам конференции по изменениям климата.

Последние недели перед этим 95-летняя Елизавета II имела очень насыщенный график.

Что известно о состоянии здоровья 95-летней королевы

Напомним, что Елизавета II попала больницу в ночь на четверг 21 октября, но вскоре она вернулась домой. Врачи посоветовали Ее Величеству отдохнуть, из-за чего она отменила двухдневную поездку в Северную Ирландию.

В то же время, королева планировала принять участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго. Но теперь планы снова изменились.

Ранее Елизавета II впервые появилась на публичном мероприятии с палкой-тростью.

Ранее мы писали, что Елизавета II вычеркнула дочь Меган и Гарри из списка наследников.

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Елизавета II
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