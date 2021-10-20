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Елизавета II отменила визит из-за советов врачей. Рекомендуют взять отдых

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Великобритания, Среда 20 октября 2021 20:41
Елизавета II отменила визит из-за советов врачей. Рекомендуют взять отдых Фото: королева Великобритании Елизавета II (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена отменить визит в Северную Ирландию после совета врачей. Медики опасаются негативных последствий для ее здоровья из-за напряженного рабочего графика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Ее величество в хорошем настроении и разочарована тем, что она не сможет посетить Северную Ирландию, где она должна была сегодня и завтра (20 и 21 октября - ред.) принять участие в ряде мероприятий", - сообщает пресс-служба дворца.

Отмечается, что королева сейчас находится в хорошем настроении и отменила визит из-за советов врачей. В то же время это никак не связано с коронавирусом.

Несмотря ни на что, Елизавета II планирует принять участие в мероприятиях во время конференции по вопросам изменений климата, которая пройдет в Глазго в конце октября.

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