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Все уходило на лечение: названа сумма, которую Чернышев заработал для Заворотнюк

Воскресенье 30 августа 2020 13:25
Все уходило на лечение: названа сумма, которую Чернышев заработал для Заворотнюк
Чернышев и Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
Автор: Дарья Русина

Супруг Анастасии Заворотнюк, 49-летний фигурист Петр Чернышев удивляет героическими поступками. Для своей больной жены он сумел возродить из пепла собственную школу фигурного катания за год. После чего заработал на ней огромную сумму.

Пока Заворотнюк борется за жизнь, ее супруг всячески пытается поспособствовать скорейшему выздоровлению "няни". На то, чтобы лечить и поддерживать организм, требовались большие деньги.

И Чернышев смог добыть крупную сумму благодаря своим усилиям и сильному желанию помочь любимой. Он запустил процесс, который принес немалые дивиденды в размере почти пол миллиона гривен.

Уже в 2012 году школа фигурного катания существовала в минус, а в 2018 году появились новые проблемы - секция понесла очень большие убытки и на улучшение даже не было смысла надеяться.

Как Чернышеву удалось адаптировать организацию - до сих пор никто не знает, тем более, что официальный сайт учреждения не действует, а родственники не хотят делиться подробностями из личной жизни Насти.

Тем не менее, звезда постепенно идет на поправку. Заворотнюк на данный момент лечится дома, а родные привозят ее время от времени на осмотры в клинику. Кроме врачей и реабилитологов, с Заворотнюк работает также духовный наставник, поскольку артистка нуждается в огромной поддержке.

Напомним, что Заворотнюк готова вернуться в кино в ближайшее время.

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