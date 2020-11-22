Уход за кожей рук во время холодов: эксперты раскрыли несколько секретов

Кожа рук намного быстрее сохнет и стареет, чем кожа на лице, так как на ней практически нет сальных желез. Также кожа рук чаще подвергается воздействию горячей водой, разными средствами для обработки и мытья, а в холодное время – воздействию перепадов температур и ветра.

Специалисты раскрыли несколько секретов о том, как сохранить кожу рук во время холодов нежной и красивой. Об этом пишет издание Glamour.

В холодное время крем желательно наносить на кожу рук после каждого мытья рук. Для этого стоит держать один тюбик дома, второй на работе или в сумочке. В состав крема обязательно должны входить: глицерин, жирные насыщенные масла и витамин Е. Дневной крем должен быть легче по своей текстуре, а ночной может быть более жирным. Еще один секрет – в тюбик можно добавить несколько капель кокосового или любого другого косметического масла.

Даже после сильного мороза не бросайтесь дома сразу мыть руки горячей водой. Такой резкий перепад температур очень губителен для кожи и может вызвать серьезное раздражение. Лучше включить едва теплую или прохладную воду.

Осенью и зимой полезно будет дополнительное питание для кожи рук. Можно добавить в ванночку для рук несколько капель масла, например, кунжутного.

В зимнее время может оказаться недостаточно только одного крема и без специального скраба для рук не обойтись. Кожа чаще обветривается и на ней больше ороговевших частиц, а скраб поможет устранить эти неудобства.

Во время холодов кожу рук хорошо защищают перчатки – не забывайте их носить даже при небольшом морозе. Дома пользуйтесь резиновыми перчатками для уборки и надевайте их не только для генеральной уборки, а при любом контакте с химическими средствами для дома.

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