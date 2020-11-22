Догляд за шкірою рук під час холодів: експерти розкрили кілька секретів

Шкіра рук набагато швидше сохне і старіє, ніж шкіра на обличчі, оскільки на ній практично немає сальних залоз. Також шкіра рук частіше піддається впливу гарячою водою, різними засобами для обробки та миття, а в холодний час – впливу перепадів температур і вітру.

Фахівці розкрили кілька секретів про те, як зберегти шкіру рук під час холодів ніжною і красивою. Про це пише видання Glamour.

В холодну пору крем наносити на шкіру рук після кожного миття рук. Для цього варто тримати один тюбик вдома, другий на роботі або в сумочці. До складу крему обов'язково повинні входити: гліцерин, насичені жирні олії та вітамін Е. Денний крем повинен бути легшим по своїй текстурі, а нічний може бути більш жирним. Ще один секрет – в тюбик можна додати кілька крапель кокосового або будь-якого іншого косметичного масла.

Навіть після сильного морозу не кидайтеся вдома відразу мити руки гарячою водою. Такий різкий перепад температур дуже згубний для шкіри та може викликати серйозне подразнення. Краще включити ледь теплу або прохолодну воду.

Восени та взимку корисно буде додаткове харчування для шкіри рук. Можна додати в ванночку для рук кілька крапель олії, наприклад, кунжутної.

У зимовий час може виявитися недостатньо тільки одного крему і без спеціального скрабу для рук не обійтися. Шкіра частіше обвітрюється і на ній більше ороговілих частинок, а скраб допоможе усунути ці незручності.

Під час холодів шкіру рук добре захищають рукавички – не забувайте їх носити навіть при невеликому морозі. Вдома користуйтеся гумовими рукавичками для прибирання та одягайте їх не тільки для генерального прибирання, а при будь-якому контакті з хімічними засобами для дому.

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