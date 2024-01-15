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"Ухилянти не мають права кайфувати": Кім зробив гучну заяву про мобілізацію

Віталій Кім зробив заяву про ухилянтів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ті, хто ухиляються від мобілізації, мають бути обмежені від повного життя і знаходитися вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Віталія Кіма для телеканалу "Ми-Україна".

Голова Миколаївської ОВА вважає, що ухилянти не мають права жити повним життям, якщо вони не хочуть йти захищати Україну.

"Коли ухилянтів ловлять ТЦК - це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям та кайфувати. Якщо ти ухилянт, то сиди вдома. Бувають різні обставини, боїшся чи не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини - ти маєш мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші", - каже Кім.

Він додав, що питатися думки щодо мобілізації потрібно не тільки у тих, хто не воює, а й у тих, хто вже давно на фронті.

"Хлопці та дівчата, які воюють, вони ж приїжджають додому, бачать, як інші живуть цивільним життям. Вони ж не зупиняють кожного та не питають: "Чому ти не воюєш?" Вони кажуть: "Я за вас воюю. Я роблю це для себе, для своєї держави, я молодець. Ви козли, але я за вас воюю". Тому опитування та думку треба брати не тільки тих, хто не воює, а в першу чергу - в тих, хто вже з 2022 року, як це повинно бути, захищає нашу державу, з високо піднятою головою", - сказав Віталій Кім.

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Виталий КимМобілізація в Україні