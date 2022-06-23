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Как ухаживать за волосами летом, чтобы они не превратились в солому: главные правила

Летний уход за волосами (freepik)
Автор: Марина Настевич

Солнышко, ветер, соленая вода - не лучшие друзья для наших волос. Летом они наносят непоправимый вред шевелюре, и чтобы предотвратить негативные последствия в виде сухости и сечения, необходим особый уход.

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир рассказала в Instagram, как защитить волосы летом и назвала главные правила ухода за локонами, чтобы они не превратились в сухую солому.

Как защитить волосы?

Летом солнце особенно активно, ультрафиолетовые лучи наносят вред не только внешнему слою волос, но и разрушают структуру. Специальные солнцезащитные средства помогут сохранить естественный цвет и здоровье волос. Также они предотвратят потерю влаги, без которой волосы становятся безжизненными и ломкими.

Что из себя представляю эти средства? Как правило, это спреи, кремы или несмываемые масла с высоким показателем SPF. Они покрывают волосы пленкой и защищают их.

В летний сезон солнцезащитные средства (спрей, масло, крем) необходимо наносить ежедневно, перед выходом из дома. Длительность периода воздействия у таких средств ~от 10 до 15 часов, что очень удобно. ⠀

Солнце, морская соль обезвоживают волосы и негативно влияют на их структуру. Безусловно, одной защитной несмывашки слишком мало. Волосы в летний период просто необходимо питать и увлажнять. Можно использовать свои привычные увлажняющие и восстанавливающие маски, бальзамы, филлеры.

Если вы едете на море, либо же живете в жарком климате, разумнее купить целые летние серии для ухода (шампунь, бальзам, маска, несмывашка). Обычно они обозначаются пометкой SUN, SPF или "с uv-защитой" на упаковке. Флаконы таких средств очень часто бывают рыжего или желтого цвета.

Полезные рекомендации в летний период:

  • Носите головной убор во время активного солнца. Так вы убережете волосы от негативного воздействия лучей. Шляпа, платок, кепка - вариантов много.
  • Постарайтесь к минимуму свести использования фена, утюжков и прочего. Они приносят вред волосам в любой период, но летом большой необходимости в них нет. Тем более сейчас в моде прически с эффектом небрежности.
  • Не забывайте про питание изнутри. В летнее время не допускайте обезвоживания организма, пейте достаточное количество воды. Обеспечьте свой организм фруктами, овощами, витаминами.

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