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3 шага, которые нужно предпринять, чтобы остановить выпадение волос

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 21:02
3 шага, которые нужно предпринять, чтобы остановить выпадение волос Как остановить выпадение волос (freepik)
Автор: Марина Настевич

Проблема выпадения волос знакома очень многим, а особенно сейчас после ковида и на фоне стресса.

Какие основные три шага надо сделать, если вы тоже с этим столкнулись, рассказала в Instagram нутрициолог Марта Черная.

1. Сдать анализы на ферритин и железо.

Часто причиной выпадения волос выступает именно недостаток железа в организме. Особенно у людей, которые перешли на вегетарианство и веганство и не имеют прямых источников гемированного железа из пищи.

Порекомендовать дозу приема железа довольно сложно. Так, по общим рекомендациям это будут 1-2 мг железа на 1 кг массы тела. Что уже хорошо, хоть какая-то конкретика. Но когда речь заходит о дефиците, может быть и 3 и 4 мг. Но опять же, адекватным подходом будет опираться на результаты анализов.

И здесь хорошо будет, если показатель вашего ферритина примерно такой, как ваша масса тела.

Что делать с этим анализом?

Пойти к трихологу или диетологу. Одна консультация сэкономит вам тысячи гривен, которые вы выбросите на ненужные маски и шампуни от выпадения волос. Хотя крапива должна сказать, очень хорошо себя зарекомендовала по исследованиям в данной теме. Но речь шла о приеме крапивы внутрь.

Добирать из продуктов питания железо можно и нужно. Из мяса, печени, субпродуктов, если все в порядке с пищеварением, усваивается 20% железа. Негемированное железо содержится в орехах, бобовых, гречке, черносливе и кураге, зелени, в частности, крапиве и листовой капусте (кейл). Но усваивается оно крайне плохо оттуда.

2. Есть белок.

Понятно, что фотографировать макаруны это изящно и еще и дорого, то есть демонстрирует статус. Но от стейка из лосося толку больше. И стоит он почти так же.

Структурная единица волос это коллаген, а структурная единица коллагена это аминокислоты (чит. белок). Поэтому если хотите, чтобы ваши волосы пышно блестели на солнце, то на десерт выбирайте паннакоту или сырник, а не тирамису.

3. Принимать биотин.

3 шага, которые нужно предпринять, чтобы остановить выпадение волосКак бороться с выпадением волос (фото: instagram.com/marta_chornaa)

Ранее были названы привычки, которые приводят к выпадению волос и даже облысению.

Мы также писали, какое средство поможет вам укрепить волосы и ускорить их рост, а стоит копейки.

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