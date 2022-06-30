ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как ухаживать за кожей лица летом: 12 полезных привычек

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 20:11
Как ухаживать за кожей лица летом: 12 полезных привычек Уход за кожей лица летом (freepik)
Автор: Марина Настевич

Соблюдение рекомендаций специалистов поможет сохранить здоровье и молодость кожи, забыть о покраснениях, раздражениях и зуде. Кроме вашего типа кожи, важно также корректировать уход в зависимости от времени года.

Косметолог Ольга Петрунина перечислила полезные привычки по уходу за кожей лица летом, которые помогут сохранить ее здоровой и красивой.

1. Смывать любой макияж перед сном! Даже если очень устала. Даже если нет сил.

2. Каждое утро и вечер очищать лицо очищающим средством, а после - протирать его лосьоном. После купания в море/озере/реке тоже очень желательно умыться и обновить спф. Если такой возможности нет, ополосните лицо бутилированной водой и обновите крем. При первой возможности полноценно умойтесь.

3. Для области вокруг глаз - использовать специальный крем. Летом лучше выбирать гелевые текстуры, они более легкие.

4. Наносить крем для лица даже в те дни, когда находитесь дома и когда кожу не сушит. Если выходите на улицу при высоком индексе УФ - выбирайте крем с Spf.

5. Обновляйте крем с Spf, если находитесь на улице более двух часов (при индексе УФ выше 2).

6. Никаких скрабов, вместо них - энзимный пилинг.

7. Маски 2 раза в неделю.

8. Сыворотка! Особенно под крем с spf. Добавьте ее в уход, и вы удивитесь результату.

9. Не забывать про губы и регулярно увлажнять их кремом.

10. Носить солнцезащитные очки всегда, когда солнце слепит (даже если оно не греет), а в период повышенной солнечной активности находиться в тени.

11. Уход за шеей: можно использовать как специальный уход, так и основной для лица.

12. Никаких увлажняющих лицо спреев, термальной воды. В итоге все это обезвоживает кожу. Правильно подобранный уход даст коже необходимое увлажнение и освежать ее не придется.

Напомним, ранее врачи развенчали популярные мифы об уходе за кожей - как не стоит делать.

Мы также сообщали, что дерматолог рассказала, может ли молоко вызвать акне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за лицом Бьюти-советы Уход за кожей
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь