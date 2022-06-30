Как ухаживать за кожей лица летом: 12 полезных привычек

1. Смывать любой макияж перед сном! Даже если очень устала. Даже если нет сил.



2. Каждое утро и вечер очищать лицо очищающим средством, а после - протирать его лосьоном. После купания в море/озере/реке тоже очень желательно умыться и обновить спф. Если такой возможности нет, ополосните лицо бутилированной водой и обновите крем. При первой возможности полноценно умойтесь.



3. Для области вокруг глаз - использовать специальный крем. Летом лучше выбирать гелевые текстуры, они более легкие.



4. Наносить крем для лица даже в те дни, когда находитесь дома и когда кожу не сушит. Если выходите на улицу при высоком индексе УФ - выбирайте крем с Spf.



5. Обновляйте крем с Spf, если находитесь на улице более двух часов (при индексе УФ выше 2).



6. Никаких скрабов, вместо них - энзимный пилинг.



7. Маски 2 раза в неделю.



8. Сыворотка! Особенно под крем с spf. Добавьте ее в уход, и вы удивитесь результату.



9. Не забывать про губы и регулярно увлажнять их кремом.



10. Носить солнцезащитные очки всегда, когда солнце слепит (даже если оно не греет), а в период повышенной солнечной активности находиться в тени.



11. Уход за шеей: можно использовать как специальный уход, так и основной для лица.



12. Никаких увлажняющих лицо спреев, термальной воды. В итоге все это обезвоживает кожу. Правильно подобранный уход даст коже необходимое увлажнение и освежать ее не придется.