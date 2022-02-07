Ухажер-неудачник угрожал спустить свору доберманов на украинскую актрису: "пересмотрел кино"

Мировые и украинские звезды - объекты пристального внимания общественности. Однако нередко среди поклонников и фанатов селебритиз отыскиваются персонажи, готовые пойти даже на криминал ради того, чтобы быть замеченным своим кумиром...

В интервью Styler девушка вспомнила, как однажды некий ухажер обиделся за то, что она не ответила ему взаимностью, и начал угрожать расправой не только самой актрисе, но и ее родным.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

"Был мужчина, который увидел меня на кинофестивале, после у общих знакомых взял мой номер телефона и начал активно заваливать сообщениями и стихами собственного сочинения", - рассказывает Виктория.

При этом, отмечает она, "стихи были не плохими".

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Но, когда Варлей "дала понять ему, что между нами ничего не будет", он стал угрожать.

"Писал, что знает адрес, где живут мои родители и сестра, что у него есть свора доберманов, которых он на меня спустит… Видать пересмотрел кино", - говорит актриса.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Тогда девушке пришлось обратиться в полицию. После этого тот неадекват, к счастью, больше не беспокоил звезду.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Сегодня Виктория уверена: все нездоровые отношения - из детства.

И чтобы не попадать в какой-либо абьюзивный союз, стоит быть самодостаточным человеком, работать над собой и своим восприятием мира.

"Все идет из детства. Если ребенок рос в среде жестокости и насилия, то, вероятней всего, он вырастет абьюзером. Вот абьюз я точно не потерплю, вообще любого рода манипуляции - я пресекаю подобное моментально, будь это отношения с мужчиной или в дружбе", - рассказала нам актриса.

Нужно понимать, говорит Вика, что самодостаточный и самостоятельный человек никогда не попадет в подобные отношения.

Ведь в таком случае у абьюзера не будет шанса утвердить свою власть над вами или привязать вас к себе.

"Конечно, первый совет, который дам не только я, но и любой психолог - это развернуться и уйти, полностью порвать все отношения с этим человеком и больше никогда не вспоминать о нем, полный игнор", - советует она.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Но бывает так, что уйти некуда - дети, общая жилплощадь, финансовая зависимость и так далее.

"Иногда жертва находится под таким сильным влиянием, что не может сопротивляться, в этом случае нужно просить помощи у близких друзей, семьи. Также есть центры, в которых помогают людям в подобных ситуациях", - подчеркивает Варлей.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

"Поэтому, девушки, учитесь, читайте, развивайтесь и помните, что вы - самый главный человек в своей жизни. Никогда и ни на кого не рассчитывайте, кроме себя самой!" - резюмировала звезда.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)