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Задержали неадекватного "поклонника" Златы Огневич, который ее преследовал и угрожал убить

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Киев, Вторник 25 января 2022 17:04
Задержали неадекватного "поклонника" Златы Огневич, который ее преследовал и угрожал убить Полиция нашла мужчину, преследовавшего Злату Огневич (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве правоохранители менее чем за сутки установили личность подозреваемого в деле певицы Златы Огневич, который не один год угрожал ей убийством. В частности, мужчину задержали и вручили подозрение.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

Так, полиция нашла злоумышленника, который преследовал артистку и угрожал убить ее. Сумасшедшим преследователем оказался 41-летний уроженец Черкасской области, который сейчас проживает в Киеве.

Задержали неадекватного &quot;поклонника&quot; Златы Огневич, который ее преследовал и угрожал убитьПолиция отыскала мужчину, который преследует и угрожает убить Злату Огневич (kyiv.npu.gov.ua)

В частности, мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также при силовой поддержке спецназовцев КОРДа, задержали мужчину в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Отметим, что утром 24 января за Златой Огневич гнался преследователь, когда она на такси направлялась в студию звукозаписи. Неизвестный мужчина угрожал убить певицу, если еще раз увидит по ТВ.

Певица рассказала, что мужчина ее преследует уже более трех лет.

Ранее мы сообщали, что на Злату Огневич напали возле дома.

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Злата Огневич
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