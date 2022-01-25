Задержали неадекватного "поклонника" Златы Огневич, который ее преследовал и угрожал убить

В Киеве правоохранители менее чем за сутки установили личность подозреваемого в деле певицы Златы Огневич , который не один год угрожал ей убийством. В частности, мужчину задержали и вручили подозрение.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

Так, полиция нашла злоумышленника, который преследовал артистку и угрожал убить ее. Сумасшедшим преследователем оказался 41-летний уроженец Черкасской области, который сейчас проживает в Киеве.

Полиция отыскала мужчину, который преследует и угрожает убить Злату Огневич (kyiv.npu.gov.ua)

В частности, мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также при силовой поддержке спецназовцев КОРДа, задержали мужчину в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Отметим, что утром 24 января за Златой Огневич гнался преследователь, когда она на такси направлялась в студию звукозаписи. Неизвестный мужчина угрожал убить певицу, если еще раз увидит по ТВ.

Певица рассказала, что мужчина ее преследует уже более трех лет.