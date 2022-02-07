Залицяльник-невдаха погрожував спустити зграю доберманів на українську актрису: "передивився кіно"
Світові та українські зірки - об'єкти пильної уваги громадськості. Однак нерідко серед шанувальників і фанатів селебрітіз відшукуються персонажі, готові піти навіть на кримінал заради того, щоб бути поміченим своїм кумиром...
Один з таких неадекватів колись переслідував популярну українську актрису, зірку серіалу "Суперкопи" на НЛО TV Вікторію Варлей.
В інтерв'ю Styler дівчина згадала, як одного разу якийсь залицяльник образився за те, що вона не відповіла йому взаємністю, і почав погрожувати розправою не тільки самій актрисі, але і її рідним.
Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
"Був чоловік, який побачив мене на кінофестивалі, після цього у спільних знайомих взяв мій номер телефону і почав активно завалювати повідомленнями і віршами власного написання", - розповідає Вікторія.
При цьому, зазначає вона, "вірші були не поганими".
Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Але, коли Варлей "дала зрозуміти йому, що між нами нічого не буде", він став погрожувати.
"Писав, що знає адресу, де живуть мої батьки і сестра, що у нього є зграя доберманів, яких він на мене спустить... Мабуть, передивився кіно", - говорить актриса.
Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Тоді дівчині довелося звернутися в поліцію. Після цього той неадекват, на щастя, більше не турбував зірку.
Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Сьогодні Вікторія впевнена: всі нездорові стосунки - з дитинства.
І щоб не потрапляти в будь-який аб'юзивний союз, варто бути самодостатньою людиною, працювати над собою і своїм сприйняттям світу.
"Все йде з дитинства. Якщо дитина росла в середовищі жорстокості і насильства, то, скоріш за все, виросте аб'юзером. Ось аб'юз я точно не потерплю, взагалі будь-якого роду маніпуляції - я припиняю подібне моментально, нехай це відносини з чоловіком чи з друзями", - розповіла нам актриса.
Потрібно розуміти, каже Віка, що самодостатня і самостійна людина ніколи не потрапить в подібні відносини.
Адже в такому випадку у аб'юзера не буде шансу затвердити свою владу над вами або прив'язати вас до себе.
"Звичайно, перша порада, яку дам не тільки я, але і будь-який психолог - це розвернутися і піти, повністю порвати всі відносини з цією людиною і більше ніколи не згадувати про неї, повний ігнор", - радить вона.
Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Але буває так, що піти нікуди - діти, загальна житлоплоща, фінансова залежність і так далі.
"Іноді жертва знаходиться під таким сильним впливом, що не може чинити опір, в цьому випадку потрібно просити допомоги у близьких друзів, сім'ї. Також є центри, в яких допомагають людям у подібних ситуаціях", - підкреслює Варлей.
Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
"Тому, дівчата, вчіться, читайте, розвивайтеся і пам'ятайте, що ви - найголовніша людина у своєму житті. Ніколи і ні на кого не розраховуйте, крім себе самої!" - резюмувала зірка.
Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
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