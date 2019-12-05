ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Угрожают родителям: в киевском детсаду разгорелся скандал

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 21:18
Угрожают родителям: в киевском детсаду разгорелся скандал
Детский сад (фото: Коллаж РБК-Украина)

В киевском детском садике воспитательница запугивает и угрожает одной из мам

В киевском детсаду на Оболони разгорелся скандал. Одна из мам сделала замечание воспитателю, которая постоянно опаздывает и из-за этого мать ребенка вынуждена приезжать позже на работу. Мать написала жалобу заведующей и после этого со стороны воспитательницы посыпались угрозы уволиться, а также настойчивые просьбы сдавать деньги на ремонт и покупку новых вещей в дошкольном заведении.

После этого педагог решила мстить женщине и пыталась настраивать других родителей против нее.

"После ее манипуляций в родительском чате на меня полились угрозы, оскорбления, и требования уйти в другую группу или сад. И что самое неприятное, воспитательница начала говорить о моем ребенке гадости! В общем теперь родители намерены писать жалобы на меня и выживать из группы", – рассказала мама ребенка.

Также мать ребенка заставили сдавать деньги на шкаф, которой должны были приобрести за средства районного управления образования.

"Дорогая, моя. Родители всегда сдают на все, и ты будешь сдавать", – процитировала воспитательницу мама.

Угрожают родителям: в киевском детсаду разгорелся скандалУгрожают родителям: в киевском детсаду разгорелся скандал

Скриншот угроз из поста (facebook.com/groups)

Педагогам приготовили неприятный сюрприз: все подробности В детсаду под Львовом вспыхнул скандал из-за "русского мира"
Новости Украины детский сад
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь