Погрожують батькам: у київському дитсадку розгорівся скандал

Дитячий садок (фото: Колаж РБК-Україна)

У київському дитячому садку вихователька залякує і загрожує одній з мам

У київському дитсадку на Оболоні розгорівся скандал. Одна з мам зробила зауваження вихователю, яка постійно запізнюється і через це мати дитини змушена приїжджати на роботу пізніше. Мати написала скаргу завідуючій і після цього з боку виховательки посипалися погрози звільнитися, а також наполегливі прохання здавати гроші на ремонт і купівлю нових речей у дошкільному закладі.

Після цього педагог вирішила помститися жінці і намагалася налаштовувати інших батьків проти неї.

"Після її маніпуляцій в батьківському чаті на мене полилися загрози, образи, і вимоги піти в іншу групу або сад. І що найнеприємніше, вихователька почала говорити про мою дитину гидоти! Загалом тепер батьки мають намір писати скарги на мене і виживати з групи", – розповіла мама дитини.

Також мати дитини змусили здавати гроші на шафу, яку повинні були придбати за кошти районного управління освіти.

"Люба, моя. Батьки завжди здають на все, і ти будеш здавати", – процитувала виховательку мама.

Скріншот загроз з посту (facebook.com/groups)