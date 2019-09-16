ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погрожували в смс: Супрун розповіла про напади на неї з чоловіком

STYLERПерсони    16.09.2019 - 13:13
Погрожували в смс: Супрун розповіла про напади на неї з чоловіком
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла про побиття свого чоловіка "людьми Амосова"

Уляна Супрун - колишня в. о міністра охорони здоров'я розповіла, як на неї з чоловіком два рази напали під час її роботи в Моз. Про це екс-глава міністерства розповіла в інтерв'ю "Українській правді". Супрун повідомила, що її з чоловіком побили через зміни ректорів у медичних університетах.

За словами експерта, це відбулося після звільнення Катерини Амосової з посади ректора медуніверситету Богомольця. Напади відбувалися два рази.

"Після того, як Катерину Амосову звільнили, я, три міністра і прем'єр отримали смс-ки з погрозами за те, що не повернули її на посаду. Мій чоловік отримував такі смс–ки. На нас напали кілька людей, мого чоловіка фізично побили... Коли ми пішли в СБУ і про це розповіли, нам сказали, що це люди чоловіка Амосовою і в СБУ вже знають, як вони працюють. Що банді молодих людей доплачують за те, що вони так ходять і на кого-то "випадково" нападають", - розповіла Супрун.

Погрожували в смс: Супрун розповіла про напади на неї з чоловікомФото: Уляна Супрун (life.pravda.com.ua)

За словами Уляни їм навіть хотіли дати охорону, але вони з чоловіком відмовилися.

"Це обмежує нас, тому ми казали: "Ні". Це їх мета – залякати. Марко знає, що замість того, щоб це мене залякав, я більш наполегливо це робила. Тому що це неправильно, як вони поводяться з людьми", - сказала Уляна.

Як ми раніше писали, Супрун розповіла, як "підколола" Зеленського.

А також повідомляли про те, що Уляна Супрун розповіла, як правильно боротися з вуграми.

Вік не причина: Супрун розвінчала міф про "чоловічу" проблему
Новини України Уляна Супрун
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся