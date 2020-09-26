Угрожал, что пристрелит меня: в Киеве полицейский "наехал" на свидетеля ДТП

ДТП в Киеве возле Днепровского суда (коллаж: РБК-Украина)

По словам очевидца аварии, правоохранитель в некорректной форме попросил его не вести фото- и видеодокументацию инцидента

26 сентября в Киеве возле Днепровского суда по ул. Ивана Сергиенко произошло ДТП. Один из очевидцев аварии пытался снять на фото и видео подробности случившегося, но продолжить запись не смог, так как, по его словам, полицейский выступил резко против. Как сообщает свидетель аварии, сотрудник правоохранительных органов угрожал ему физической расправой.

В канале Telegram "KIEV 911" опубликовали фото с места происшествия. К опубликованной информации прикрепили прямую речь очевидца, который получал в свой адрес угрозы от сотрудника правоохранительных органов.

"Какое-то ЧП возле Днепровского суда! Попытался сфоткать... ментяра (полицейский - ред.) сказал, что при***т меня...", - говорится в сообщении.

ДТП в Киеве возле Днепровского суда (фото: t.me/dtpkiev)

Стоит напомнить, что ранее в городе Путивль Сумской области полицейский достал пистолет и угрожал женщинам с ребенком из-за того, что за полтора часа до этого они заходили в магазин без масок.

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