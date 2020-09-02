Под Сумами "коп" угрожал пистолетом женщинам с ребенком из-за маски

Мужчина с пистолетом в руке (фото: РБК-Украина)

Полицейский достал пистолет и направил на женщин с ребенком

В городе Путивль Сумской области полицейский достал пистолет и угрожал женщинам с ребенком из-за того, что за полтора часа до этого они заходили в магазин без масок.

Туристки направлялись в палаточный городок, но по дроге решили зайти в магазин. При этом на них не было масок, и продавщица сделала им замечание. После этого они вернулись к машине и зашли в магазин уже в масках. На месте также были сотрудники полиции, которые провели с ними беседу. Об этом сообщает общественная организация "Стоп коррупции" в Facebook.

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Через полтора часа эти же полицейские поймали женщин на улице и начали требовать, чтобы они подписали протокол об административном правонарушении, которое предусматривает штраф в размере 17 тысяч гривен.

Женщин попросили пройти в отделение полиции. После этого они сели в машину, чтобы забрать паспорта, но решили уехать. Полицейские начали бросаться на авто, и один из них достал пистолет.

Под дулом пистолета женщин заставили выйти из машины, в которой также находился ребенок. На женщин был составлен админпротокол.

В сети большинство людей стали на сторону женщин, и говорят, что за такое "копа" необходимо отправить на проверку к психиатру. Но некоторые говорят, что данное видео вырвано из контекста и не все видно, что там происходило на самом деле.

Уволить с работы без права возвращения на любую должность в полиции. Они, вернее их большинство у нас похожи на бандитов, и врагов собственного народа. Вот когда прошла так называемая реформа ни одного доброго слова не слышала. Но должен быть выход. Нарушил закон, гнать в шею;

Какое здесь админнарушение, этот дебил угрожал оружием простым людям. Это служебное преступление, таким уродам нельзя давать оружие в руки;

Вырвано из контекста. Сложно по такому видео и комментарию судить о ситуации. Конечно, если это правда, то "коп" болен на голову.

Напомним, селяне спасли молодую украинку от пьяного полицейского-насильника.

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