Угрожал пистолетом и запихивал в машину: в Днепре мужчина пытался похитить ребенка

В Днепре мужчина пытался похитить девочку и угрожал ей пистолетом (Коллаж РБК-Украина)

В Днепре неизвестный попытался украсть ребенка и угрожал ей оружием

В Днепре неизвестный мужчина едва не похитил 14-летнюю девочку. Мужчина приказал ребенку сесть в машину и угрожал ей тем, что у него есть оружие.

Инцидент произошел в Новокодацком районе Днепра. Мама пострадавшей девочки сообщила о происшествии в группе района в Facebook. Она призвала родителей поговорить со своими детьми, чтобы уберечь от опасности.

По словам женщины, ее дочь вышла встретить маму около пяти вечера на остановку Фортечная, чтобы помочь ей донести пакеты. На темном участке улицы стоял автомобиль, который был очень похож на машину мамы. Девочка пошла по направлению к этому автомобилю, но потом увидела, что это чужая машина и свернула в сторону.

"Возле машины стоял мужчина лет 35- 45, рост примерно 170, среднего телосложения, есть небольшая борода. Он позвал дочь и спросил, как проехать к рельсам. Дочь рассказала, он повернулся лицом к ней, а спиной к набережной и сказал: "Садись по-тихому в машину, у меня ствол". Одна его рука была в районе сумки через плечо. Номера машины 9707, похожа на "девятку" или "восьмерку" темного цвета", - рассказала женщина.

Ребенка спасло только то, что в этот момент на остановку подъехал троллейбус и из него начали выходить люди, а девочка не растерялась и бросилась к пассажирам.

В комментариях женщина сообщила, что уже написала заявление в полицию.

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