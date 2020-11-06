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Погрожував пістолетом і запихав в машину: у Дніпрі чоловік намагався викрасти дитину

Дніпро, П'ятниця 06 листопада 2020 10:47
Погрожував пістолетом і запихав в машину: у Дніпрі чоловік намагався викрасти дитину
У Дніпрі чоловік намагався викрасти дівчинку і погрожував їй пістолетом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі невідомий спробував вкрасти дитину і погрожував їй зброєю

У Дніпрі невідомий чоловік ледь не викрав 14-річну дівчинку. Чоловік наказав дитині сісти в машину і погрожував їй тим, що у нього є зброя.

Інцидент стався в Новокодацькому районі Дніпра. Мама постраждалої дівчинки повідомила про подію в групі району Facebook. Вона закликала батьків поговорити зі своїми дітьми, щоб уберегти від небезпеки.

За словами жінки, її дочка вийшла зустріти маму близько п'ятої вечора на зупинку Фортечна, щоб допомогти їй донести пакети. На темній ділянці вулиці стояв автомобіль, який був дуже схожий на машину мами. Дівчинка пішла у напрямку до цього автомобіля, але потім побачила, що це чужа машина звернула в бік.

"Біля машини стояв чоловік років 35 - 45, зріст приблизно 170, середньої статури, є невелика борода. Він покликав дочку та запитав, як проїхати до рейок. Дочка розповіла, він повернувся обличчям до неї, а спиною до набережної та сказав: "Сідай по-тихому в машину, у мене ствол". Одна його рука була в районі сумки через плече. Номери машини 9707, схожа на "дев'ятку" або "вісімку" темного кольору", - розповіла жінка.

Дитину врятувало лише те, що в цей момент на зупинку під'їхав тролейбус і з нього почали виходити люди, а дівчинка не розгубилася і кинулася до пасажирів.

В коментарях жінка повідомила, що вже написала заяву в поліцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві жінка дивом врятувалася від ґвалтівника.

А також розповідали про те, що в Борисполі чоловік напав на дівчинку-підлітка і намагався її зґвалтувати.

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