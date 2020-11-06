В Киеве женщина чудом спаслась от насильника на улице: появилось видео

В Киеве женщина спаслась от насильника (коллаж РБК-Украина)

Преступник набросился на женщину около вокзала

В Киеве насильник напал на женщину поздней ночью, когда она возвращалась домой и шла по пустынной улице - мужчина избил и ограбил несчастную, а также пытался задушить. Потерпевшая смогла вырваться и попыталась спастись бегством, однако преступник бросился догонять жертву.

Женщине только чудом удалось спастись - патрульные около вокзала заметили убегающую киевлянку и бросились на помощь. Об этом заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил в своем Facebook.

Также он опубликовал видео с камер "копов" - на кадрах видно, как правоохранителям удалось поймать злоумышленника.

"Поздней ночью женщина шла домой пешком. По дороге к ней подошел незнакомец и начал предлагать общения, но гражданка не обращала внимание на предложения и продолжала свой путь. Внезапно он схватил ее и потащил в темное безлюдное место, подальше от дороги", - рассказал Билошицкий.

По его словам, преступник бил женщину по лицу, забрал сумку, пытался раздеть, душил и хотел изнасиловать.

Инспекторы Виталий Данильчук и Богдан Лисовский при патрулировании территории возле вокзала увидели напуганную женщину, которая бежала к ним за помощью. Насильник, который ее догонял, увидел полицейский автомобиль и бросился бежать. Но "копы" тут же догнали и задержали преступника.

Патрульные Виталий Данильчук и Богдан Лисовский, которые спасли женщину от насильника и поймали преступника (фото: facebook.com/Bilosh)

Для потерпевшей вызвали "скорую помощь".

"Эта история яркий пример того, как работает один из важнейших полицейских инструментов - превентивное патрулирование. Когда патрульные полицейские не направляются на конкретный вызов, а патрулируют определенную территорию с целью предотвращения правонарушений. Это дает свои результаты", - отметил Билошицкий.

Видео: В Киеве патрульные спасли женщину от насильника

Ранее сообщалось, что в Киеве преступник начал охоту на женщин - вооруженный мужчина подкарауливает своих жертв, угрожает убить и требует, чтобы они раздевались, а потом отдавали ценные вещи.

Напомним также, что недавно были найдены новые жертвы жуткого маньяка из Киева.