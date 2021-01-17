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Угробите почки и сердце: какую колбасу категорически нельзя есть

Автор: Анна Шиканова

Об опасности колбасных изделий медики говорят уже давно, но отказаться от мясных лакомств люди по-прежнему не готовы. Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Но есть виды мясных деликатесов, которые могут нанести серьезный вред организму.

Медики рассказали, какую колбасу стоит исключить из своего рациона раз и навсегда, так как она способна вызвать серьезные нарушения здоровья. Об этом сообщает MedikForum.

Ливерная и кровяная колбаса в списке специалистов занимает самое опасное место, так как она производится с добавлением внутренних органов животных. Это делает ее особенно жирной, а термическая обработка способствует накоплению опасных канцерогенов. Такие колбасы категорически нельзя употреблять людям с болезнями почек, печени и сердца.

Сырокопченая колбаса делается из красного мяса, но при производстве в нее добавляют огромное количество соли, чтобы она могла храниться длительное время. Также в ней много животных жиров, а это – холестерин. Частое употребление такой колбасы приводит к онкологическим заболеваниям и чаще всего – к раку толстой кишки.

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Сыровяленая может считаться условно безопасной, но только в том случае, если ее произвели из высших сортов мяса. Это значит, что нужно смотреть на цену за палку такой колбасы – чем дешевле, тем меньше шансов на то, что ее можно безопасно употреблять.

Самая безопасная колбаса, по мнению специалистов, это сыровяленая из мяса птицы. В ней мало жиров и при ее производстве в нее редко добавляют вредные вещества.

Напомним, ранее мы писали о том, медики объяснили, кому категорически нельзя есть кашу.

А также рассказывали о том, что кардиологи сделали неожиданное заявление об алкоголе.

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