Вб'єте нирки і серце: яку ковбасу категорично не можна їсти

Про небезпеку ковбасних виробів медики говорять уже давно, але відмовитися від м'ясних ласощів люди як і раніше не готові. Деякі види ковбас цілком безпечні, якщо їх вживати зрідка і в невеликій кількості. Але є види м'ясних делікатесів, які можуть завдати серйозної шкоди організму.

Медики розповіли, яку ковбасу варто виключити зі свого раціону раз і назавжди, оскільки вона здатна викликати серйозні порушення здоров'я. Про це повідомляє MedikForum.

Ліверна та кров'яна ковбаса у списку фахівців займає найнебезпечніше місце, через те, що вона виробляється з додаванням внутрішніх органів тварин. Це робить її особливо жирною, а термічна обробка сприяє накопиченню небезпечних канцерогенів. Такі ковбаси категорично не можна вживати людям з хворобами нирок, печінки та серця.

Сирокопчена ковбаса робиться з червоного м'яса, але при виробництві в неї додають величезну кількість солі, щоб вона могла зберігатися тривалий час. Також в ній багато тваринних жирів, а це – холестерин. Часте вживання такої ковбаси призводить до онкологічних захворювань і найчастіше – до раку товстої кишки.

Сиров'ялена може вважатися умовно безпечною, але тільки в тому випадку, якщо її зробили з вищих сортів м'яса. Це означає, що потрібно дивитися на ціну за палицю такої ковбаси – чим дешевше, тим менше шансів на те, що її можна безпечно вживати.

Найбезпечніша ковбаса, на думку фахівців, це сиров'ялена з м'яса птиці. У ній мало жирів і при її виробництві в неї рідко додають шкідливі речовини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, медики пояснили, кому категорично не можна їсти кашу.

А також розповідали про те, що кардіологи зробили несподіване заяву про алкоголь.