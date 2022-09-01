Угостила сестренку собранными грибами: в больнице Киева погибли 18-летняя Катя и 9-летняя Лиза

Под Киевом сбор грибов закончился трагедией - в результате острого отравления в реанимации умерла 18-летняя девушка и ее 9-летняя сестренка. Еще один молодой человек, который был госпитализирован, остается в больнице.
Об этом 1 сентября сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов на своей Facebook-странице.
На "тихую охоту" Екатерина ходила со своим женихом. Они собрали грибы в лесополосе, после чего приготовили из них ужин, и угостили маленькую сестру девушки Лизу.
После этого всем троим стало плохо. Пострадавших с отравлением грибами везли в медицинское учреждение в Киеве.
"Медики сделали все возможное, но спасти Екатерину не смогли. Сегодня ночью в столичной больнице от отравления скончалась и малолетняя Лиза", - рассказал генерал полиции.
Правоохранитель обращает внимание, что грибной сезон именно сейчас - в разгаре, поэтому настоятельно призывает всех быть внимательными с тем, что кладете в корзину.
"В случае же появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления сразу обращайтесь к врачам. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью", - подчеркивает Небитов.
Из-за отравления грибами в больнице Киева умерла 18-летняя девушка и ее 9-летняя сестра (фото: t.me/andrii_nebytov)
Симптомы могут проявиться как уже через полчаса после употребления, так и в течение нескольких дней. Вот какие основные признаки отравления грибами:
Как подчеркивают украинские врачи, ри наличии какого-либо из указанных симптомов нужно срочно вызывать врача. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, так как это небезопасно для жизни. Для оказания первой помощи при отравлении грибами следует:
При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов в организм.
Также не следует выбрасывать остатки грибов или грибных блюд - их нужно обязательно сохранить, так как их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.
Напомним, перед этим, по данным медиков на начало августа, в Украине грибами из леса отравились 19 человек, и было зарегистрировано 12 очагов отравления дикорастущими грибами с начала 2022 года.
Добавим, перед этим врач развенчала основные мифы про отравления грибами и назвала их смертельную дозу.