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Угостила сестренку собранными грибами: в больнице Киева погибли 18-летняя Катя и 9-летняя Лиза

Коллаж РБК-Украина: в больнице Киева умерли две сестры из-за отравления грибами
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом сбор грибов закончился трагедией - в результате острого отравления в реанимации умерла 18-летняя девушка и ее 9-летняя сестренка. Еще один молодой человек, который был госпитализирован, остается в больнице.

Об этом 1 сентября сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов на своей Facebook-странице.

На "тихую охоту" Екатерина ходила со своим женихом. Они собрали грибы в лесополосе, после чего приготовили из них ужин, и угостили маленькую сестру девушки Лизу.

После этого всем троим стало плохо. Пострадавших с отравлением грибами везли в медицинское учреждение в Киеве.

"Медики сделали все возможное, но спасти Екатерину не смогли. Сегодня ночью в столичной больнице от отравления скончалась и малолетняя Лиза", - рассказал генерал полиции.

Правоохранитель обращает внимание, что грибной сезон именно сейчас - в разгаре, поэтому настоятельно призывает всех быть внимательными с тем, что кладете в корзину.

"В случае же появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления сразу обращайтесь к врачам. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью", - подчеркивает Небитов.

Из-за отравления грибами в больнице Киева умерла 18-летняя девушка и ее 9-летняя сестра (фото: t.me/andrii_nebytov)

Какие признаки отравления грибами

Симптомы могут проявиться как уже через полчаса после употребления, так и в течение нескольких дней. Вот какие основные признаки отравления грибами:

  • тошнота;
  • рвота;
  • резкий боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • нехватка воздуха, удушье;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • бред, галлюцинации.

Что делать при отравлении, как оказать первую помощь

Как подчеркивают украинские врачи, ри наличии какого-либо из указанных симптомов нужно срочно вызывать врача. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, так как это небезопасно для жизни. Для оказания первой помощи при отравлении грибами следует:

  • немедленно звоните в "скорую" (общий номер 103);
  • промойте желудок простой водой;
  • соблюдайте постельный режим;
  • пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) - это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;
  • примите сорбенты.

Что запрещено делать

При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов в организм.

Также не следует выбрасывать остатки грибов или грибных блюд - их нужно обязательно сохранить, так как их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

Напомним, перед этим, по данным медиков на начало августа, в Украине грибами из леса отравились 19 человек, и было зарегистрировано 12 очагов отравления дикорастущими грибами с начала 2022 года.

Добавим, перед этим врач развенчала основные мифы про отравления грибами и назвала их смертельную дозу.

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КиевКиевская областьотравлениегрибы