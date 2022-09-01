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Пригостила сестричку зібраними грибами: у лікарні Києва загинули 18-річна Катя і 9-річна Ліза

Колаж РБК-Україна: у лікарні Києва померли дві сестри через отруєння грибами
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом збір грибів закінчився трагедією - в результаті гострого отруєння в реанімації померла 18-річна дівчина та її 9-річна сестричка. Ще один молодий чоловік, який був госпіталізований, залишається в лікарні.

Про це 1 вересня повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй Facebook-сторінці.

На "тихе полювання" Катерина ходила зі своїм нареченим. Вони зібрали гриби в лісосмузі, після чого приготували з них вечерю, і пригостили маленьку сестру дівчини Лізу.

Після цього всім трьом стало погано. Постраждалих з отруєнням грибами везли до медичного закладу в Києві.

"Медики зробили все можливе, але врятувати Катерину не змогли. Сьогодні вночі в столичній лікарні від отруєння померла і малолітня Ліза", - розповів генерал поліції.

Правоохоронець звертає увагу, що грибний сезон саме зараз - в розпалі, тому настійно закликає всіх бути уважними з тим, що кладете в кошик.

"В разі ж появи нудоти, болів в животі та інших симптомів отруєння, одразу звертайтесь до лікарів. Не ризикуйте своїм здоров'ям і життям", - наголошує Нєбитов.

Через отруєння грибами в лікарні Києва померла 18-річна дівчина та її 9-річна сестра (фото: t.me/andrii_nebytov)

Які ознаки отруєння грибами

Симптоми можуть проявитися як вже через пів години після вживання, так і протягом декількох днів. Ось які основні ознаки отруєння грибами:

  • нудота;
  • блювота;
  • різкий біль у животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • зниження пульсу;
  • задуха;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
  • марення, галюцинації.

Що робити при отруєнні, як надати першу допомогу

Як наголошують українські лікарі, при наявності будь-якого із зазначених симптомів потрібно терміново викликати лікаря. В жодному разі не слід займатися самолікуванням, оскільки це небезпечно для життя. Для надання першої допомоги при отруєнні грибами треба:

  • негайно телефонуйте в "швидку" (загальний номер 103);
  • промийте шлунок простою водою;
  • дотримуйтесь постільний режим;
  • пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) - це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини;
  • прийміть сорбенти.

Що заборонено робити

При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу або молочні та кисломолочні продукти - це може прискорити всмоктування токсинів в організм.

Також не слід викидати залишки грибів або грибних страв - їх слід обов'язково зберегти, оскільки їх лабораторне дослідження допоможе з'ясувати причину отруєння і призначити правильне лікування.

Нагадаємо, перед цим, за даними медиків на початок серпня, в Україні грибами з лісу отруїлися 19 людей, і було зареєстровано 12 осередків отруєння дикорослими грибами з початку 2022 року.

Додамо, перед цим лікар розвінчала основні міфи про отруєння грибами і назвала їх смертельну дозу.

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КиївКиївська областьотруєннягрибы