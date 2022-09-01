Угостила сестренку собранными грибами: в больнице Киева погибли 18-летняя Катя и 9-летняя Лиза

Под Киевом сбор грибов закончился трагедией - в результате острого отравления в реанимации умерла 18-летняя девушка и ее 9-летняя сестренка. Еще один молодой человек, который был госпитализирован, остается в больнице.

Об этом 1 сентября сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов на своей Facebook -странице.

На "тихую охоту" Екатерина ходила со своим женихом. Они собрали грибы в лесополосе, после чего приготовили из них ужин, и угостили маленькую сестру девушки Лизу.

После этого всем троим стало плохо. Пострадавших с отравлением грибами везли в медицинское учреждение в Киеве.

"Медики сделали все возможное, но спасти Екатерину не смогли. Сегодня ночью в столичной больнице от отравления скончалась и малолетняя Лиза", - рассказал генерал полиции.

Правоохранитель обращает внимание, что грибной сезон именно сейчас - в разгаре, поэтому настоятельно призывает всех быть внимательными с тем, что кладете в корзину.

"В случае же появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления сразу обращайтесь к врачам. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью", - подчеркивает Небитов.

Из-за отравления грибами в больнице Киева умерла 18-летняя девушка и ее 9-летняя сестра (фото: t.me/andrii_nebytov)

Какие признаки отравления грибами

Симптомы могут проявиться как уже через полчаса после употребления, так и в течение нескольких дней. Вот какие основные признаки отравления грибами:

тошнота;

рвота;

резкий боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

нехватка воздуха, удушье;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, галлюцинации.

Что делать при отравлении, как оказать первую помощь

Как подчеркивают украинские врачи, ри наличии какого-либо из указанных симптомов нужно срочно вызывать врача. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, так как это небезопасно для жизни. Для оказания первой помощи при отравлении грибами следует:

немедленно звоните в "скорую" (общий номер 103);

промойте желудок простой водой;

соблюдайте постельный режим;

пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) - это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;

примите сорбенты.

Что запрещено делать

При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов в организм.

Также не следует выбрасывать остатки грибов или грибных блюд - их нужно обязательно сохранить, так как их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.