Пригостила сестричку зібраними грибами: у лікарні Києва загинули 18-річна Катя і 9-річна Ліза
Під Києвом збір грибів закінчився трагедією - в результаті гострого отруєння в реанімації померла 18-річна дівчина та її 9-річна сестричка. Ще один молодий чоловік, який був госпіталізований, залишається в лікарні.
Про це 1 вересня повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй Facebook-сторінці.
На "тихе полювання" Катерина ходила зі своїм нареченим. Вони зібрали гриби в лісосмузі, після чого приготували з них вечерю, і пригостили маленьку сестру дівчини Лізу.
Після цього всім трьом стало погано. Постраждалих з отруєнням грибами везли до медичного закладу в Києві.
"Медики зробили все можливе, але врятувати Катерину не змогли. Сьогодні вночі в столичній лікарні від отруєння померла і малолітня Ліза", - розповів генерал поліції.
Правоохоронець звертає увагу, що грибний сезон саме зараз - в розпалі, тому настійно закликає всіх бути уважними з тим, що кладете в кошик.
"В разі ж появи нудоти, болів в животі та інших симптомів отруєння, одразу звертайтесь до лікарів. Не ризикуйте своїм здоров'ям і життям", - наголошує Нєбитов.
Через отруєння грибами в лікарні Києва померла 18-річна дівчина та її 9-річна сестра (фото: t.me/andrii_nebytov)
Які ознаки отруєння грибами
Симптоми можуть проявитися як вже через пів години після вживання, так і протягом декількох днів. Ось які основні ознаки отруєння грибами:
- нудота;
- блювота;
- різкий біль у животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- марення, галюцинації.
Що робити при отруєнні, як надати першу допомогу
Як наголошують українські лікарі, при наявності будь-якого із зазначених симптомів потрібно терміново викликати лікаря. В жодному разі не слід займатися самолікуванням, оскільки це небезпечно для життя. Для надання першої допомоги при отруєнні грибами треба:
- негайно телефонуйте в "швидку" (загальний номер 103);
- промийте шлунок простою водою;
- дотримуйтесь постільний режим;
- пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) - це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини;
- прийміть сорбенти.
Що заборонено робити
При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу або молочні та кисломолочні продукти - це може прискорити всмоктування токсинів в організм.
Також не слід викидати залишки грибів або грибних страв - їх слід обов'язково зберегти, оскільки їх лабораторне дослідження допоможе з'ясувати причину отруєння і призначити правильне лікування.
Нагадаємо, перед цим, за даними медиків на початок серпня, в Україні грибами з лісу отруїлися 19 людей, і було зареєстровано 12 осередків отруєння дикорослими грибами з початку 2022 року.
Додамо, перед цим лікар розвінчала основні міфи про отруєння грибами і назвала їх смертельну дозу.