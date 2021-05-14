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В УЕФА по случаю дня рождения "Динамо" вспомнили легендарный матч

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Київ, Пятница 14 мая 2021 13:33
В УЕФА по случаю дня рождения "Динамо" вспомнили легендарный матч Киевскому футбольному клубу "Динамо" исполнилось 94 года (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Styler

13 мая киевскому "Динамо" исполнилось 94 года. В УЕФА поздравили "бело-синих", вспомнив легендарный матч.

Об этом речь идет на странице УЕФА в Twitter.

Так, пресс-служба Союза опубликовала видеообзор легендарного матча киевлян против Барселоны на Camp Nou, который завершился капитуляцией хозяев со счетом 0:4.


Напомним, "Динамо" - самый титулованный клуб СССР и Украины. За весь период своей жизни он выиграл 65 трофеев, из них 37 - в годы независимой Украины.

94 года назад, 13 мая 1927 года, был зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества (ПСТ) "Динамо" Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов Киевского округа.

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