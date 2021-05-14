В УЕФА по случаю дня рождения "Динамо" вспомнили легендарный матч
13 мая киевскому "Динамо" исполнилось 94 года. В УЕФА поздравили "бело-синих", вспомнив легендарный матч.
Так, пресс-служба Союза опубликовала видеообзор легендарного матча киевлян против Барселоны на Camp Nou, который завершился капитуляцией хозяев со счетом 0:4.
С днем рождения, @DynamoKyiv!— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 13, 2021
Вспоминаем легендарную победу киевлян на "Камп Ноу" с 1997 года#ЛигаЧемпионов 9️⃣4️⃣ pic.twitter.com/EJsHfwYIuT
Напомним, "Динамо" - самый титулованный клуб СССР и Украины. За весь период своей жизни он выиграл 65 трофеев, из них 37 - в годы независимой Украины.
94 года назад, 13 мая 1927 года, был зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества (ПСТ) "Динамо" Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов Киевского округа.