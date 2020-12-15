Удовольствие вместо стресса: в украинском вузе педагог показал студентам "клубничку"

В престижном вузе Львова разразился скандал. Дело в том, что преподаватель по дискретной математике показал студентам эротические фото с обнаженными мужчинами и женщинами. Как известно, сейчас обучение ведется дистанционно, и вместо учебного материала первокурсники увидели "клубничку".

Как сообщается в сюжете ТСН, педагог специально добавил пикантные фотографии в тест.

"Вы имеете право закрывать глаза или отворачиваться от экрана", - объяснил свои действия педагог студенту.

По словам преподавателя, это японская методика. Эротические картинки появляются после каждого верного ответа в онлайн-тестировании. Это делается для того, чтобы студенты во время контрольной работы получали удовольствие, а не стресс.

По словам педагога, картинки можно выбирать нейтральные или эротические по желанию.

Сейчас в университете уже создали специальную комиссию, которая изучает, действительно ли верная такая методика изучения математики. В вузе обещают разобраться в действиях преподавателя по дискретной математике и дать ответ студентам.

Первокурсники комментарии не дают, а вот студенты со старших курсов говорят, что ничего плохого в этом не видели. Им такие фотографии нравились и стимулировали к верным ответам.

Во львовском вузе педагог математики сделал тесты с эротическими фотографиями

Как мы ранее писали, в лицее под Ровно педагог жестко наказывал школьников, но они за него вступились.