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Удивительно, что дошла до финала: Кот сделал признание о Ризатдиновой

STYLERТелешоу    03.12.2019 - 22:17
Удивительно, что дошла до финала: Кот сделал признание о Ризатдиновой
Евгений Кот и Анна Ризатдинова (Коллаж РБК-Украина)

Победитель Танцев со звездами сделал откровенное признание

Победитель шоу Танцы со звездами Евгений Кот признался, что организаторы предлагали ему в пары олимпийскую чемпионку Анну Ризатдинову, но он отказался и выбрал актрису Ксению Мишину. В программе "Слава +" он объяснил, почему сделал такой выбор.

Евгений Кот рассказал, что у него есть свой взгляд на то, какой должна быть партнерша, за которую зрители будут готовы отдать свои голоса. Он не верил, что Анна Ризатдинова будет активно принята публикой и она сможет показать не только хорошую технику, но и крутые эмоции. То, что Ризатдинова вышла в финал, поразило его.

"Вообще для меня удивительно, что она дошла до финала. Несмотря на танцы, потому что это, в принципе, шоу не о танцах, а о людях. Она молодец... Вспомним прошлый год, Анита Луценко... Все было круто, хорошо же танцевала, почему ушла? Спорт мешает открыть то, что у тебя внутри и выдать это... Мне кажется, чтобы общаться со зрителем важнее сердце, чем просто задрать ногу", - сказал Евгений Кот.

Он признался, что хотел бы выйти на паркет с Ризатдиновой и надеялся, что сможет это сделать во время смены партнеров, но жеребьевка выдала ему Людмилу Барбир.

Победитель шоу Танцы со звездами 2019 Евгений Кот рассказал, почему не стал танцевать с Ризатдиновой

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