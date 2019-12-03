Дивно, що дійшла до фіналу: Кіт зробив зізнання про Ризатдинову

Євген Кот та Ганна Різатдінова (Колаж РБК-Україна)

Переможець Танців з зірками зробив відверте зізнання

Переможець шоу Танці з зірками Євген Кот зізнався, що організатори пропонували йому до пари олімпійську чемпіонку Ганну Ризатдинову, але він відмовився і обрав актрису Ксенію Мішину. У програмі "Слава +" він пояснив, чому зробив такий вибір.

Євген Кот розповів, що у нього є свій погляд на те, якою повинна бути партнерка, за яку глядачі будуть готові віддати свої голоси. Він не вірив, що Ганна Різатдінова буде активно прийнята публікою і вона зможе показати не лише гарну техніку, але і круті емоції. Те, що Різатдінова вийшла у фінал, вразило його.

"Взагалі для мене дивно, що вона дійшла до фіналу. Незважаючи на танці, тому що це, в принципі, шоу не про танці, а про людей. Вона молодець... Згадаймо минулий рік, Аніта Луценко... Все було круто, добре танцювала, чому пішла? Спорт заважає відкрити те, що у тебе всередині і видати це... Мені здається, щоб спілкуватися з глядачем важливіше серце, ніж просто задерти ногу", - сказав Євген Кіт.

Він зізнався, що хотів би вийти на паркет з Ризатдиновою і сподівався, що зможе це зробити під час зміни партнерів, але жеребкування видало йому Людмилу Барбір.

Переможець шоу Танці з зірками 2019 Євген Кот розповів, чому не став танцювати з Ризатдиновою