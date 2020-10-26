Удивительная находка: ученые нашли артефакты предков современных людей

Ученые обнаружили удивительные артефакты (коллаж РБК-Украина)

Ученые нашли орудия труда, возраст которых 800 тысяч лет

Ученые из США обнаружили на территории Танзании удивительные артефакты. Это орудия труда древнего человека, возможно, Homo erectus, а не Homo sapiens. По словам исследователей, предметы были изобретены людьми каменного века. Они жили за сотни тысяч лет до появления Homo sapiens.

Об этом пишет Journal of Human Evolution.

Все инструменты сделаны из костей. Среди них рубило и ковальный молоток и зазубренный наконечник. Ученые считают, что все орудия создавались видом Homo erectus не менее 800 тысяч лет назад.

Например, один артефакт, сделанный из куска ребра большого животного, имеет три изогнутых зубца и острый конец. Антрополог Майкл Панте из Университета штата Колорадо в Форт-Коллинзе и его коллеги распознали еще пять инструментов того же возраста.

Зазубренный наконечник (фото: sciencedirect.com)

Ранее самым старым костным наконечником считался найденный в Центральной Африке, которому примерно 90 тысяч лет. Поэтому считалось, что изобрел такое орудие Homo sapiens. Наконечники из костей обычно использовались для ловли рыбы и охоты.

Как мы писали ранее, в Болгарии возле города Созополь археологи обнаружили под водами Черного моря древнее поселение. Ученые говорят, что оно было основано еще до появления египетских пирамид, а именно 7 тысяч лет назад.

Напомним, археологи нашли в Чернобыле уникальные артефакты возрастом 8 тысяч лет.