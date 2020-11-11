Ударили ребенка и обматерили маму: воспитатели устроили беспредел в саду под Житомиром

В детском саду Житомирской области воспитатели устроили родителям и детям травлю
В детском саду села Веприн Радомышльского района Житомирской области воспитатели и администрация детского садика устроила нешуточный буллинг относительно мамы и сына. В процессе разбирательств выяснилось, что эта семья не единственная пострадавшая.
На сотрудников сада пожаловалась мама воспитанника дошкольного учреждения Мария Трачук в Facebook сообществе Батьки SOS.
Женщина пишет, что ребенка ударили, когда укладывали спать и мальчик указал на помощника воспитателя (няню). Когда же мама мальчика написала в Viber-группе об этом, директор садика Лариса возмутилась, мол, почему не сказали сразу, а только через неделю.
Судя по сообщению директора, это уже не первое обращение по поводу рукоприкладства.
"Были уже такие ситуации, когда приходили через месяц, выясняли отношения", - пишет директор, оправдываясь, что теперь сложно будет понять, кто именно применял к ребенку силу.
Причем на маму мальчика набросились, что они перешли в этот садик потому, что в предыдущем ребенка тоже якобы били. Но причина смены дошкольного учреждения, по словам Марии Трачук, банальный переезд.
Дальше в разговор вклинилась воспитатель Людмила, которая грубо обозвала маму ребенка.
"Су*ка натуральна, шавка, нагуляло, думає, ніхто не знає, і права качає", - пишет воспитатель.
Ниже вся скандальная переписка в скринах.
В Житомирской области сотрудники садика устроили беспредел (скрин: facebook.com/Батьки SOS)
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