Вдарили дитини і обматюкали маму: вихователі влаштували свавілля в саду під Житомиром

У дитячому садку села Веприн Радомишльського району Житомирської області вихователі та адміністрація дитячого садка влаштувала неабиякий буллінг щодо мами і сина. В процесі розборок з'ясувалося, що ця сім'я не єдина постраждала.

На співробітників саду поскаржилася мама вихованця дошкільного закладу Марія Трачук у Facebook співтоваристві Батька SOS.

Жінка пише, що дитину вдарили, коли укладали спати і хлопчик вказав на помічника вихователя (няню). Коли ж мама хлопчика написала в Viber-групі про це, директор садочка Лариса обурилася, мовляв, чому не сказали відразу, а тільки через тиждень.

Судячи за повідомленням директора, це вже не перше звернення з приводу рукоприкладства.

"Були вже такі ситуації, коли приходили через місяць, з'ясовували стосунки", - пише директор, виправдовуючись, що тепер складно буде зрозуміти, хто саме застосовував до дитини силу.

Причому на маму хлопчика накинулися, що вони перейшли в цей садок, бо в попередньому дитини теж нібито били. Але причина зміни дошкільного закладу, за словами Марії Трачук, банальний переїзд.

Далі в розмову вклинилася вихователь Людмила, яка грубо обізвала маму дитини.

"Су*ка натуральна, шавка, нагуляло, думає, ніхто не знає, і права качає", - пише вихователь.

Нижче все скандальне листування в скрінах.

У Житомирській області співробітники садочку влаштували свавілля (скрін: facebook.com/Батька SOS)

Раніше ми писали, що учень школи під Одесою порізав собі горло в коридорі школи. З'ясувалося, що вчитель хімії роками доводив школяра.