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"Удар по единству". Ярош обратился к президенту из-за слухов о лишении Корбана гражданства

Фото: Дмитрий Ярош обратился к президенту через Корбана (коллаж Styler)
Автор: Илона Свиридова

Командующий Украинской добровольческой армии, народный депутат восьмого созыва Дмитрий Ярош отреагировал на слухи о лишении украинского гражданства руководителя Штаба Днепровской теробороны Геннадия Корбана. По его мнению, это удар по единству нации.

Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

"Если это правда, то такие действия - удар по единству нашего народа в противостоянии российской агрессии и по обороноспособности Січеславськоі области... Если это враждебный "вброс", то они знают как можно дестабилизировать ситуацию и разделять патриотов Украины... значит, надо делать выводы. Господин президент, рассчитываю на Ваше стремление одержать победу в этой войне! Ибо в единстве - сила", - написал Дмитрий Ярош.

Как известно, вчера в СМИ появилась информация о том, что президент вскоре может подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего председателя территориальной обороны города Днепр Геннадия Корбана.

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Геннадий КорбанДмитрий Ярош