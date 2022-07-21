"Удар по единству". Ярош обратился к президенту из-за слухов о лишении Корбана гражданства

Командующий Украинской добровольческой армии, народный депутат восьмого созыва Дмитрий Ярош отреагировал на слухи о лишении украинского гражданства руководителя Штаба Днепровской теробороны Геннадия Корбана. По его мнению, это удар по единству нации.
Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.
"Если это правда, то такие действия - удар по единству нашего народа в противостоянии российской агрессии и по обороноспособности Січеславськоі области... Если это враждебный "вброс", то они знают как можно дестабилизировать ситуацию и разделять патриотов Украины... значит, надо делать выводы. Господин президент, рассчитываю на Ваше стремление одержать победу в этой войне! Ибо в единстве - сила", - написал Дмитрий Ярош.
Как известно, вчера в СМИ появилась информация о том, что президент вскоре может подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего председателя территориальной обороны города Днепр Геннадия Корбана.