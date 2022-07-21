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"Удар по єдності". Ярош звернувся до президента через чутки про позбавлення Корбана громадянства

Фото: Дмитро Ярош звернувся до президента через Корбана (колаж Styler)
Автор: Ілона Свиридова

Командувач Української добровольчої армії, народний депутат восьмого скликання Дмитро Ярош відреагував на чутки про позбавлення українського громадянства керівника Штабу Дніпровської тероборони Генадія Корбана. На його думку, це удар по єдності нації.

Про це Ярош написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо це правда, то такі дії - удар по єдності нашого народу у протистоянні російській агресії та по обороноздатності Січеславськоі області… Якщо це ворожий "вкид", то вони знають як можна дестабілізувати ситуацію та розділяти патріотів України… отже, треба робити висновки. Пане президенте, розраховую на Ваше прагнення перемогти у цій війні! Бо, в єдності - сила", - написав Дмитро Ярош.

Як відомо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент незабаром може підписати укази про позбавлення громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої у березні 2022 року партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голови територіальної оборони міста Дніпро Геннадія Корбана.

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Генадій КорбанДмитро Ярош