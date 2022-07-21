"Удар по єдності". Ярош звернувся до президента через чутки про позбавлення Корбана громадянства

"Якщо це правда, то такі дії - удар по єдності нашого народу у протистоянні російській агресії та по обороноздатності Січеславськоі області… Якщо це ворожий "вкид", то вони знають як можна дестабілізувати ситуацію та розділяти патріотів України… отже, треба робити висновки. Пане президенте, розраховую на Ваше прагнення перемогти у цій війні! Бо, в єдності - сила", - написав Дмитро Ярош.