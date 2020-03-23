Удачно и позитивно: астрологи назвали главных везунчиков недели

Гороскоп на март 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым конец марта принесет удачу и везение во всех делах

Гороскоп на март 2020 года гласит, что первый месяц весны будет весьма напряженным для большинства представителей зодиакального созвездия. Возможны срывы планов, неожиданные хлопоты и проблемы с финансами. Однако большинство изменений в будущем станут началом позитивного периода.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым улыбнется удача и везение в последнюю неделю месяца, с 23 по 29 марта.

Телец

Неделя начнется весьма удачно, самыми позитивными станут 23 и 24 марта. Выходные стоит провести в спокойной обстановке и приостановить все важные дела. Удачными будут покупки, в том числе и через интернет. На работе наступит идеальный период взаимопомощи, но не стоит гнаться сразу за двумя зайцами одновременно.

Близнецы

Звезды сулят романтическую неделю для Близнецов и повезет и тем, кто уже состоит в отношениях, а тем, кто до сих пор находится в поиске. 24, 25 и 26 марта есть вероятность встречи, которая изменит всю жизнь. А семейным удастся решить давний конфликт и сблизиться еще сильнее. Прекрасный период для работы и активности. Выходные стоит провести с близкими родственниками. Все планеты направлены на то, чтобы Близнецы достигли успеха в финансах.

Скорпион

Неделя будет полностью загружена делами и хлопотами, но практически все направления – в позитивном ключе. Звезды будут в гармонии всю следующую неделю и сулят решение многих проблем. В середине и конце недели нужно посвятить повышению энергетике и выделить время для любимого человека. Не стоит в эти дни отдаляться от близких, а в отношениях – уделите время романтике.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в последнюю неделю марта.