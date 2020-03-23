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Вдало і позитивно: астрологи назвали головних везунчиків тижня

STYLERЖиття    23.03.2020 - 21:32
Вдало і позитивно: астрологи назвали головних везунчиків тижня
Гороскоп на березень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким кінець березня принесе удачу і везіння у всіх справах

Гороскоп на березень 2020 року свідчить, що перший місяць весни буде вельми напруженим для більшості представників зодіакального сузір'я. Можливі зриви планів, несподівані клопоти та проблеми з фінансами. Однак більшість змін у майбутньому стануть початком позитивного періоду.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким посміхнеться удача і везіння в останній тиждень місяця, з 23 по 29 березня.

Тілець

Тиждень почнеться досить вдало, самими позитивними стануть 23 і 24 березня. Вихідні варто провести в спокійній обстановці та призупинити всі важливі справи. Вдалими будуть покупки, у тому числі й через інтернет. На роботі настане ідеальний період взаємодопомоги, але не варто гнатися одразу за двома зайцями одночасно.

Близнюки

Зірки обіцяють романтичний тиждень для Близнюків і пощастить і тим, хто вже перебуває у відносинах, а тим, хто досі перебуває в пошуку. 24, 25 та 26 березня є ймовірність зустрічі, яка змінить усе життя. А сімейним вдасться вирішити давній конфлікт і зблизитися ще сильніше. Прекрасний період для роботи та активності. Вихідні варто провести з близькими родичами. Всі планети спрямовані на те, щоб Близнюки досягли успіху у фінансах.

Скорпіон

Тиждень буде повністю завантажений справами та клопотами, але практично всі напрямки – в позитивному ключі. Зірки будуть в гармонії весь наступний тиждень і обіцяють розв'язання багатьох проблем. В середині та наприкінці тижня потрібно присвятити підвищенню енергетиці та виділити час для коханої людини. Не варто у ці дні віддалятися від близьких, а у відносинах – приділіть час романтиці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в останній тиждень березня.

Новий астрологічний рік почався: що чекає різні знаки Зодіаку Дерзайте: цим знакам Зодіаку обов'язково пощастить у кінці березня
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