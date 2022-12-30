Удача відвернеться від вас: названо знаки Зодіаку, яким не щаститиме 2023 року

Телець

Представникам знаку доведеться затягнути пояси, оскільки вони зіштовхнуться з фінансовими проблемами та робочою кризою. Тельцям важливо грамотно розподіляти свої фінанси та не витрачатися емоційно.

Тим не менш, 2023 року в життя Тельців можуть повернутися друзі з минулого, які допоможуть вибратися з неприємностей.

Терези

У 2023 році вам не варто мріяти про великі цілі, оскільки удача буде не на вашому боці. Тому Терезам краще зайнятися накопиченням статків та налагодженням контактів з близькими людьми.

Наприкінці року ви зможете реалізувати амбіції, а друзі зможуть підтримати та допомогти.

Козеріг

Ви можете зіткнутися з проблемами зі здоров'ям, які змотивують переглянути свій шалений ритм життя.

На щастя, навесні у вас може з'явитися додаткове джерело доходів. Фінансове становище покращиться, якщо відмовитися від роботи з ненадійними людьми і не вступати у суперечки.