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Удача відвернеться від вас: названо знаки Зодіаку, яким не щаститиме 2023 року

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2023 рік розповість про три знаки Зодіаку, від яких відвернеться везіння в період Чорного Водяного Кролика.

Про це пише Bigmir.net.

Телець

Представникам знаку доведеться затягнути пояси, оскільки вони зіштовхнуться з фінансовими проблемами та робочою кризою. Тельцям важливо грамотно розподіляти свої фінанси та не витрачатися емоційно.

Тим не менш, 2023 року в життя Тельців можуть повернутися друзі з минулого, які допоможуть вибратися з неприємностей.

Терези

У 2023 році вам не варто мріяти про великі цілі, оскільки удача буде не на вашому боці. Тому Терезам краще зайнятися накопиченням статків та налагодженням контактів з близькими людьми.

Наприкінці року ви зможете реалізувати амбіції, а друзі зможуть підтримати та допомогти.

Козеріг

Ви можете зіткнутися з проблемами зі здоров'ям, які змотивують переглянути свій шалений ритм життя.

На щастя, навесні у вас може з'явитися додаткове джерело доходів. Фінансове становище покращиться, якщо відмовитися від роботи з ненадійними людьми і не вступати у суперечки.

Раніше ми писали, яким ім'ям не можна називати дитину в 2023 році, щоб не зламати їй життя.

Також читайте, що готує 2023 рік кожному зі знаків за Гороскопом друїдів.

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