Учнів 9 класів чекають серйозні зміни при складанні ДПА: усі деталі

ДПА учнів 9 класів у майбутньому складатиметься із 5 предметів. З 2025 року Український центр оцінювання якості освіти почне розробляти необхідні для цього матеріали. Крім математики та української мови, школярі також складатимуть історію України, іноземну мову та природничі дисципліни.

Які зміни будуть в ДПА

Вакуленко також розповіла, що разом із тестовими завданнями планують ввести й усні частини.

"Принаймні з тих предметів, де це дуже важливо, до прикладу, історія України та громадянська освіта - це та галузь, де важливо говорити, важливо висловлюватися, важливо розлого відповідати на якесь запитання", - заявила директор УЦОЯО.

Також вона зазначила, що іспити будуть пілотуватись почергово. Це означає, що всі іспити для всіх учнів не з'являться одночасно.

"Ми хочемо за рік брати одну галузь, її пілотувати, робити висновки, і наступного року пропонувати її вже для всіх учнів, потім брати іншу галузь для пілотування, - і в такий спосіб до 2027 року ми б мали таке оцінювання для дев'ятикласників", - пояснила Вакуленко.

Очільниця УЦОЯО додала, що має сподівання, що для розробки механізму введення нових предметів та пілотування цих проектів виділять фінансовий ресурс і для цього буде відповідна політична підтримка.

"Я не бачу ніяких, окрім війни, інших причин, щоб це не відбулося. Для того, щоб це відбулося, потрібна сила і мотивація організаторів. Основним організатором є Український центр оцінювання якості освіти, і нам не бракує ні інтелектуальної спроможності, ні людського ресурсу. У нас дуже фахові колеги, і вони це можуть робити", - розповіла Вакуленко.

За її словами, фінансовий ресурс не залежить від УЦОЯО, але якщо він буде на належному рівні, то все вдаться реалізувати.