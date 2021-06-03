Где учиться на врача в 2021 году: ТОП-5 медуниверситетов Украины

Одесский национальный медицинский университет

Дата основания: 1900 год

Ректор: академик Валерий Запорожан

Годовая стоимость обучения: 16,6 – 41,4 тыс. грн

Сайт: https://onmedu.edu.ua

Один из наиболее технологичных и прогрессивных медуниверситетов Украины. Член Международной ассоциации университетов и Международного научного комитета ЮНЕСКО.

ОНМедУ первым в стране перешел на английский язык преподавания, создал университетскую клинику и ввел государственные экзамены ЕГКЭ и ОСКЭ — объективный структурированный клинический экзамен. Он проходит в форме квеста. Студенты сдают его анонимно, это гарантирует полную объективность результатов.

ОНМедУ объединяет 7 факультетов, 60 кафедр, 48 клинических баз, в том числе Центр реконструктивной и восстановительной медицины, Многопрофильный медицинский центр, Офтальмологический медицинский центр.

Одесский медуниверситет — лидер по развитию симуляционной медицины. Здесь будущих врачей обучают при помощи современных роботов, которые полностью имитируют настоящих пациентов. На симуляторах студенты отрабатывают диагностику, реанимацию, навыки лапароскопических операций. После окончания университета выпускники готовы к любым клиническим ситуациям. В этом суть компетентностного образования, на которое в университете делают ставку последние годы.

В ОНМедУ работают 1184 преподавателей, из них 695 профессоров и кандидатов наук. Обучаются 6,5 тысяч студентов, включая иностранных студентов из 53 стран мира. В университете создана онлайн-библиотека, которая является частью глобальной научной сети. Студенты имеют доступ к 6 тысячам наименований из библиотечных фондов лучших мировых университетов, включая Стэнфордский и Йельский университеты.

В числе почетных докторов — ученые из университетов Великобритании, Германии, Литвы, Франции, Италии, Швейцарии и других стран.

Индекс Хирша ОНМедУ — 19 (+4 по сравнению с 2020 годом).

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца (Киев)

Дата основания: 1841 год

Ректор: профессор Юрий Кучин

Годовая стоимость обучения: 15,7 – 38,1 тыс. грн

Сайт: http://nmuofficial.com

Один из старейших и престижных вузов страны. Университет им. Богомольца объединяет 9 факультетов и 87 кафедр, два научно-исследовательских института, Украинский тренинговый центр семейной медицины, Институт последипломного образования, Стоматологический медицинский центр, Медицинский профильный колледж.

НМУ им. А.А.Богомольца первым в Украине перешел на международный стандарт ISO 9001:2008 и систему ECTS. Первый диплом европейского образца — Diploma Supplement — здесь выдали в 2011 году.

В университете работают больше 1400 преподавателей из них 219 докторов наук и 885 кандидатов наук. Здесь действуют 8 ученых советов по защите докторских и кандидатских диссертаций по 7 специальностям.

Высшее медицинское образование тут получают 14 тыс. студентов, в том числе почти 3 тыс. иностранных студентов из 72 стран мира.

Индекс Хирша НМУ имени Богомольца — 40 (+4 по сравнению с 2020 годом).

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И.Пирогова

Дата основания: 1921 год

Ректор: профессор Василий Мороз

Годовая стоимость обучения: 19,9 – 42,4 тыс. грн

Сайт: https://www.vnmu.edu.ua

В Винницком университете работает 6 факультетов и 55 кафедр, центр информационных технологий, научно-исследовательский центр, который объединяет 7 лабораторий и экспериментальную клинику.

Профессорско-преподавательский состав включает 812 человек, из них 674 докторов и кандидатов наук. Ежегодно в университете защищают до 6 докторских и до 35 кандидатских диссертаций. Обучаются 6560 студентов из Украины и других стран мира.

Клинические кафедры, где готовят будущих специалистов по лечебному делу, педиатрии, стоматологии, фармации и клинической фармации, расположены в Виннице, Хмельницком, Житомире и насчитывают в общей сложности 7736 койко-мест. Клиническая база оснащена современным оборудованием для практической подготовки студентов.

Университет развивает международное партнерство: сотрудничает с Бирмингемским университетом (Англия), Вандербильтским университетом (США), колледжем Франклина Пирса (США), Университетом Лиможа (Франция) и другими высшими учебными учреждениями.

Индекс Хирша ВНМУ им. Н.И.Пирогова — 20 (+2 по сравнению с 2020 годом).

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого

Дата основания: 1784 год

Ректор: доктор наук Борис Зименковский

Годовая стоимость обучения: 18,6 – 36,7 тыс. грн

Сайт: https://new.meduniv.lviv.ua

Университет объединяет 6 факультетов, 77 кафедр, медицинский колледж, Стоматологический медицинский центр, научно-производственную аптеку, учебный имитационный центр, научно-исследовательский центр испытания противоопухолевых средств.

В ЛНМУ им. Данила Галицкого работает 1421 преподаватель, из них 932 доктора и кандидаты наук. Высшее медицинское образование здесь получают 6273 студента. В числе почетных докторов — ученые из университетов Германии, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Польши, США и других.

Университет занимает высокие позиции в национальных и международных рейтингах. Награжден премией «Web of Science Awards 2019» за вклад в развитие науки Украины, признан лидером влияния научных публикаций в направлении "Фармакология и токсикология".

Индекс Хирша ЛНМУ им. Данила Галицкого — 50 (+5 по сравнению с 2020 годом).

Харьковский национальный медицинский университет

Дата основания: 1805 год

Ректор: профессор Валерий Капустник

Годовая стоимость обучения: 22 – 42 тыс. грн

Сайт: http://www.knmu.kharkov.ua

Член Международной ассоциации университетов и Организации по PhD программам в биомедицине и медицинских науках в Европе ORPHEUS. Объединяет 7 факультетов и 71 кафедру.

Среди 949 преподавателей 688 имеют научную степень доктора или кандидата наук. Функционирует 5 специализированных научных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. Здесь обучаются 9379 студентов, в том числе больше 4 тысяч иностранцев из 72 стран мира.

Университет обладает весомой научной и технической базой. Она включает институт последипломного образования, институт качества образования, институт по подготовке иностранных граждан, 6 научных центров. Клиническая подготовка студентов ведется на 48 клинических кафедрах в медучреждениях Харькова и области.

ХНМУ сотрудничает с 22 международными организациями, участвует в реализации 19 международных проектов.

В 2020 году на международной выставке "Образование и карьера" университет получил гран-при в номинации "Внедрение современных средств обучения, проектов, программ и технологий для усовершенствования и повышения эффективности образовательного процесса" и почетное звание "Лидер высшего образования Украины".

Индекс Хирша ХНМУ — 33 (+3 по сравнению с 2020 годом).