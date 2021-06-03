Де навчатися на лікаря у 2021 році: ТОП-5 медуніверситетів України

Одеський національний медичний університет

Дата заснування: 1900 рік

Ректор: академік Валерій Запорожан

Річна вартість навчання: 16,6-41,4 тис. грн

Сайт: https://onmedu.edu.ua

Один з найбільш технологічних і прогресивних медуніверситетів України. Член Міжнародної асоціації університетів та Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО.

ОНМедУ першим в країні перейшов на англійську мову викладання, створив університетську клініку і ввів державні іспити ЕГКЕ і ОСКЕ — об'єктивний структурований клінічний іспит. Він проходить у формі квесту. Студенти здають його анонімно, це гарантує повну об'єктивність результатів.

ОНМедУ об'єднує 7 факультетів, 60 кафедр, 48 клінічних баз, у тому числі Центр реконструктивної та відновної медицини, багатопрофільний медичний центр, офтальмологічний медичний центр.

Одеський медуніверситет — лідер з розвитку симуляційної медицини. Тут майбутніх лікарів навчають за допомогою сучасних роботів, які повністю імітують справжніх пацієнтів. На симуляторах студенти відпрацьовують діагностику, реанімацію, навички лапароскопічних операцій. Після закінчення університету випускники готові до будь-яких клінічних ситуацій. У цьому суть компетентнісної освіти, на яку в університеті роблять ставку останні роки.

В ОНМедУ працюють 1184 викладачів, з них 695 професорів і кандидатів наук. Навчаються 6,5 тисяч студентів, включаючи іноземних студентів з 53 країн світу. В університеті створена онлайн-бібліотека, яка є частиною глобальної наукової мережі. Студенти мають доступ до 6 тисяч найменувань з бібліотечних фондів кращих світових університетів, включаючи Стенфордський і Єльський університети.

Серед почесних докторів — вчені з університетів Великобританії, Німеччини, Литви, Франції, Італії, Швейцарії та інших країн.

Індекс Хірша ОНМедУ —19 (+4 у порівнянні з 2020 роком).

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Дата заснування: 1841 рік

Ректор: професор Юрій Кучин

Річна вартість навчання: 15,7-38,1 тис. грн

Сайт: http://nmuofficial.com

Один з найстаріших і престижних вузів країни. Університет ім. Богомольця об'єднує 9 факультетів і 87 кафедр, два науково-дослідних інститути, Український тренінговий центр сімейної медицини, Інститут післядипломної освіти, Стоматологічний Медичний центр, Медичний профільний коледж.

НМУ ім. О. О. Богомольця першим в Україні перейшов на міжнародний стандарт ISO 9001: 2008 та систему ECTS. Перший диплом європейського зразка — Diploma Supplement — тут видали у 2011 році.

В університеті працюють понад 1400 викладачів з них 219 докторів наук і 885 кандидатів наук. Тут діють 8 вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій за 7 спеціальностями.

Вищу медичну освіту тут отримують 14 тис.студентів, у тому числі майже 3 тис. іноземних студентів з 72 країн світу.

Індекс Хірша НМУ імені Богомольця — 40 (+4 у порівнянні з 2020 роком).

Вінницький національний медичний університет імені М. і. Пирогова

Дата заснування: 1921 рік

Ректор: професор Василь Мороз

Річна вартість навчання: 19,9-42,4 тис. грн

Сайт: https://www.vnmu.edu.ua

У Вінницькому університеті працює 6 факультетів та 55 кафедр, центр інформаційних технологій, науково-дослідний центр, який об'єднує 7 лабораторій та експериментальну клініку.

Професорсько-викладацький склад включає 812 осіб, з них 674 докторів і кандидатів наук. Щорічно в університеті захищають до 6 докторських і до 35 кандидатських дисертацій. Навчаються 6560 студентів з України та інших країн світу.

Клінічні кафедри, де готують майбутніх фахівців з лікувальної справи, педіатрії, стоматології, фармації та клінічної фармації, розташовані у Вінниці, Хмельницькому, Житомирі і налічують в цілому 7736 ліжко-місць. Клінічна база оснащена сучасним обладнанням для практичної підготовки студентів.

Університет розвиває міжнародне партнерство: співпрацює з Бірмінгемським університетом (Англія), Вандербільтським університетом (США), коледжем Франкліна Пірса (США), університетом Ліможа (Франція) та іншими вищими навчальними закладами.

Індекс Хірша ВНМУ ім. Н.І.Пирогова — 20 (+2 у порівнянні з 2020 роком).

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Дата заснування: 1784 рік

Ректор: доктор наук Борис Зименковський

Річна вартість навчання: 18,6-36,7 тис. грн

Сайт: https://new.meduniv.lviv.ua

Університет об'єднує 6 факультетів, 77 кафедр, медичний коледж, Стоматологічний Медичний центр, науково-виробничу аптеку, навчальний імітаційний центр, науково-дослідний центр випробування протипухлинних засобів.

В ЛНМУ ім. Данила Галицького працює 1421 викладач, з них 932 доктори та кандидати наук. Вищу медичну освіту тут здобувають 6273 студенти. Серед почесних докторів-вчені з університетів Німеччини, Австрії, Бельгії, Швейцарії, Польщі, США та інших.

Університет займає високі позиції в національних і міжнародних рейтингах. Нагороджений премією "Web of Science Awards 2019" за внесок у розвиток науки України, визнаний лідером впливу наукових публікацій у напрямку"Фармакологія та токсикологія".

Індекс Хірша ЛНМУ ім. Данила Галицького — 50 (+5 у порівнянні з 2020 роком).

Харківський національний медичний університет

Дата заснування: 1805 рік

Ректор: професор Валерій Капусник

Річна вартість навчання: 22 – 42 тис. грн

Сайт: http://www.knmu.kharkov.ua

Член Міжнародної асоціації університетів та організації з PhD програм в біомедицині та медичних науках в Європі ORPHEUS. Об'єднує 7 факультетів та 71 кафедру.

Серед 949 викладачів 688 мають науковий ступінь доктора або кандидата наук. Функціонує 5 спеціалізованих наукових рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Тут навчаються 9379 студентів, у тому числі понад 4 тисяч іноземців з 72 країн світу.

Університет володіє вагомою науковою і технічною базою. Вона включає Інститут післядипломної освіти, Інститут якості освіти, Інститут з підготовки іноземних громадян, 6 наукових центрів. Клінічна підготовка студентів ведеться на 48 клінічних кафедрах в медустановах Харкова та області.

ХНМУ співпрацює з 22 міжнародними організаціями, бере участь у реалізації 19 міжнародних проектів.

У 2020 році на міжнародній виставці "Освіта та кар'єра" університет отримав гран-прі в номінації "впровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для удосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу" та почесне звання "Лідер вищої освіти України".

Індекс Хірша ХНМУ — 33 (+3 у порівнянні з 2020 роком).