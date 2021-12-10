Как учителю найти общий язык с учениками, которые не слушают на уроках

Как провести беседу с учениками

В школе ученики и учителя проводят большую часть своего времени, поэтому там происходит формирование отношений. В общем, чем лучше отношения в классе, тем легче работать педагогам и учиться детям.

Для того чтобы каждая ошибка учеников стала уроком, важно правильно подойти к ее анализу. Здесь поможет 15-минутный инструмент построения мирной атмосферы в классе. Его применяют, когда надо проанализировать и исправить нарушения поведения.

Как реагировать учителю на нарушения поведения, если это не влияет на других детей:

Посмотрите на ученика, демонстрируя языком тела интерес и заботу, а не осуждение;

Если это не поможет привлечь ученика к выполнению задания, медленно подойдите и далее демонстрируйте заботу;

Затем осторожно скажите: "Вижу, что ты..." (опишите поведение, без оценки или осуждения). Далее добавьте: "Интересно, что произошло?", или "Хотела бы я знать, о чем ты сейчас думаешь?".

Здесь важно относиться с пониманием, уважением и поддержкой к тому, с кем проходит беседа.

Как реагировать учителю на нарушения поведения, влияющие на других

Нарушения поведения влияет на других, когда возникают разговоры с соседом по парте, смех и шутки и неуместные выкрики.

В частности, вежливый подход от учителя помогает ученикам снова включиться в работу. Но бывают случаи, когда ребенок не хочет, не готов или не может ответить на такой вежливый вопрос. В этом случае требуется время.

Также учителю нужно позаботиться о том, чтобы помочь ребенку найти то, что поможет вернуться ему в колею.