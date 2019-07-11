Учителям подняли зарплаты: какие прибавки получат разные категории

Повышение заработных плат для работников педагогической сферы утвердили в среду, 10 июля, на заседании Кабинета министров Украины. Учителя, работники вузов, а также воспитатели детских садов могут рассчитывать на прибавку в зарплате в размере 20-70%.

У работников педагогической сферы теперь будет 7 подгрупп, у научно-педагогических работников – 5 подгрупп, у научных работников – 4 подгруппы. У каждой подгруппы будет своя тарифная сетка оплаты труда.

Младший воспитатель детского сада, который получает сейчас 4173 гривны, в которые входит также 10% за престижность, в 2020 году будет получать оклад в размере 6369 гривен.

К примеру, опытный воспитатель детского сада, который на данный момент получает оклад + 30% доплаты и 10% надбавки за престижность – в сумме 6509 гривен, с 2020 года начнет получать 9100 гривен.

Молодой учитель, который получает вместе с окладом 10% за престижность и 20 % за проверку тетрадей – в сумме 6410 гривен, начнет получать 7643 гривны.

Опытные учителя высшей категории, которые сейчас получают 8182 гривны, будут получать не менее 10500 гривен.

Молодые мастера в профтехучилищах получают сейчас 4540 гривен с надбавками, с 2020 года они начнут получать не менее 7700 гривен.

Опытные мастера со стажем, которые сейчас получают 6974 гривны, будут получать 9800 гривен.

Руководители кружков внешкольной работы, которые сейчас получают 4173 гривны, начнут получать 5781 гривну.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы суммы повышенных пенсионных выплат для ветеранов АТО и чернобыльцев.

А также мы рассказывали о том, какие категории пенсионеров получат с 1 июля повышенные пенсии и на сколько.