"Учительська": 5 причин подивитися фільм, якому пророкують "Оскар"

Акторка

Головну роль виконала німецька акторка Леоні Бенеш. Серед її робіт - серіали "Вавилон-Берлін" Тома Тиквера та "Корона". Deadline зазначає, що "роль Леоні Бенеш - приголомшлива", а Screendaily пише, що "контрольований перфоманс Бенеш говорить більше, ніж коли-небудь говорили".

Творча команда

Режисер та співавтор сценарію - Ількер Чатак. Його короткий метр "Садакат" отримав студентський Оскар як "Найкращий студентський фільм" 2015 року. Операторка - Джудіт Кауфманн, яка працювала над історією про королеву Сісі "Корсет".

Кадр з фільму "Учительська"

Світова та українська премʼєри

Світова прем'єра відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 2023 - фільм показали в секції "Панорама", до якої відбирають стрічки з яскраво вираженим політичним, гендерним або соціальним контекстом.

"Учительську" відзначили на фестивалі Призом Label Europa Cinemas і Нагородою C.I.C.A.E.

Після прем'єри оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10. Рейтинг на платформі Rotten Tomatoes - 98% із відзнакою "Сертифікована свіжість", яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. На Metacritic - 84 бали зі 100.

Українська прем'єра відбулася на 29-му кінофестивалі "Нове німецьке кіно".

Кадр з фільму "Учительська"

Рецензії

The Guardian назвали стрічку "безкомпромісною драмою", а Collider підкреслюють "фантастично реалізований і морально складний погляд на обмеження бути "хорошою людиною" в поганій системі".

Variety ж описує стрічку як "фільм про багато речей - конформізм, бунтарство, расизм, оптику, недовіру між поколіннями - але це також суворе нагадування як з боку вчителя, так і з боку учня про те, чим насправді була школа для багатьох з нас".

Кадр з фільму "Учительська"

Перемоги та номінації

Фільм отримав пʼять нагород на Німецькій кінопремії за "Найкращий фільм", режисерську роботу, сценарій, жіночу роль, монтаж. Стрічку також номіновано на Премію Європейської кіноакадемії за сценарій. Його написав режисер Ількер Чатак разом з Йоганнесом Дюнкером.

В номінації на "Оскар" фільм "Учительська" сусідствує з "Ідеальними днями" Віма Вендерса (Японія), "Зоною інтересу" Джонатана Ґлейзера (Сполучене Королівство), "Я - Капітан" Маттео Гарроне (Італія) та "Сніговою спільнотою" Хуана Антоніо Байона (Іспанія).