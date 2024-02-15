"Учительская": 5 причин посмотреть фильм, которому пророчат "Оскар"

Актриса

Главную роль исполнила немецкая актриса Леони Бенеш. Среди ее работ - сериалы "Вавилон-Берлин" Тома Тиквера и "Корона". Deadline отмечает, что "роль Леони Бенеш - потрясающая", а Screendaily пишет, что "контролируемый перформанс Бенеш говорит больше, чем когда-либо говорили".

Творческая команда

Режиссер и соавтор сценария - Илькер Чатак. Его короткий метр "Садакат" получил студенческий Оскар как "Лучший студенческий фильм" 2015 года. Оператор - Джудит Кауфманн, работавшая над историей о королеве Сиси "Корсет".

Кадр из фильма "Учительская"

Мировая и украинская премьеры

Мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале 2023 года - фильм показали в секции "Панорама", в которую отбирают ленты с ярко выраженным политическим, гендерным или социальным контекстом.

"Учительскую" отметили на фестивале Призом Label Europa Cinemas и Наградой CICAE

После премьеры оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10. Рейтинг на платформе Rotten Tomatoes - 98% с отличием "Сертифицированная свежесть", присуждаемая фильмам с лучшими рецензиями. На Metacritic - 84 балла из 100.

Украинская премьера состоялась на 29 кинофестивале "Новое немецкое кино".

Кадр из фильма "Учительская"

Рецензии

The Guardian назвали фильм "бескомпромиссной драмой", а Collider подчеркивают "фантастически реализованный и морально сложный взгляд на ограничение быть "хорошим человеком" в плохой системе".

Variety же описывает ленту как "фильм о многих вещах - конформизме, бунтарстве, расизме, оптике, недоверии между поколениями - но это также строгое напоминание как со стороны учителя, так и со стороны ученика о том, чем на самом деле была школа для многих из нас" .

Кадр из фильма "Учительская"

Победы и номинации

Фильм получил пять наград на Немецкой кинопремии за "Лучший фильм", режиссерскую работу, сценарий, женскую роль, монтаж. Лента также номинирована на Премию Европейской киноакадемии по сценарию. Его написал режиссер Илькер Чатак вместе с Йоханнесом Дюнкером.

В номинации на "Оскар" фильм "Учительская" соседствует с "Идеальными днями" Вима Вендерса (Япония), "Зоной интереса" Джонатана Глейзера (Соединенное Королевство), "Я - Капитан" Маттео Гарроне (Италия) и "Снежным сообществом" Хуана Антони. Байона (Испания).