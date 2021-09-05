Учительница, агитировавшая детей за "ДНР", устроилась на работу в украинский вуз

Учительница Ольга Черная проводила в оккупированном Донецке "патриотические" занятия с младшими школьниками на фоне портрета главаря боевиков "ДНР" Захарченко. Сейчас она преподает в городе Бахмут в Горловском институте иностранных языков.

Интересно, что Горловский институт иностранных языков переехал из оккупированной Горловки в Бахмут 10 ноября 2014 года. Директор учебного заведения подтвердила, что Ольга Черная работает у них культорганизатором.

При этом она отметила, что не видит ничего плохого в том, что женщина у них работает, а если у кого-то есть к ней претензии, то с этим должны разбираться правоохранители.

Кто такая Ольга Черная

Женщина преподавала русский язык и литературу в различных школах Бахмута. Весной 2014 года ее сын Сергей Иочков возглавил в Бахмуте местных боевиков. Раньше он был руководителем департамента по борьбе с коррупцией в государственных органах.

Сын Ольги Черной "Велес" возле захваченного здания прокуратуры в Бахмуте 4 июня 2014 года (фото: Вечерний Бахмут)

7 июня 2014 года боевики попытались похитить командира местной военной части Владимира Чобитка. Украинец получил ранения, но успел вызвать подмогу. Во время перестрелки бойцы ВСУ убили нескольких боевиков, включая и Сергей Иочкова.

После смерти сына Ольга Черная работала в учебных заведениях Бахмута, а потом решила переехать в Донецк.

В заблокированной в Украине соцсети "Одноклассники" есть страница, похожая на профиль Ольги Черной. Там опубликованы ее фото вместе с сыновьями и внуками.

На странице женщины можно найти даже пост с заголовком "Бессмертный полк". В самом посте есть георгиевская лента, а также надпись, Сергей Иочков (ее сын) умер 7 июня 2014 года.

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При этом георгиевская лента фигурирует на фотографиях в этом профиле неоднократно.

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Также есть фото на фоне Покровского собора в Москве, где она была летом 2015 года.

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На странице фигурируют и другие публикации, но уже антиукраинского характера.

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